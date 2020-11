Vystrčil je v karanténě. Babiš s ním bude o úpravě daní jednat online

Vystrčil je podle tiskové mluvčí Senátu Sue Nguyen v preventivní karanténě po potvrzeném kontaktu s COVID pozitivní osobou. „Cítím se dobře, žádné příznaky nemám. V tuto chvíli se můj pracovní program pouze přesouvá do online prostředí,“ uvedl Vystrčil. V izolaci bude ve svém pražském služebním bytě.

Sněmovna minulý týden na nočním jednání schválila zrušení superhrubé mzdy a poslanci ANO, ODS a SPD podpořili návrh Andreje Babiše, aby sazby daně z příjmu po zrušení superhrubé mzdy byly 15 a 23 procent.

Občanští demokraté a poslanci SPD však před tím také podpořili návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka, aby se zvýšila sleva na dani z 24 840 korun na úroveň průměrné měsíční mzdy, na 34 125 korun. A protože pro Ferjenčíkův návrh hlasovaly i další opoziční strany a také vládní ČSSD, vyšší sleva na dani přes odpor ANO prošla.

Babiš a Schillerová chtějí, aby Senát z daňového balíčku razantní zvýšení slevy na dani na poplatníka vypustil.



S žádostí na senátory, aby předělali daňový balíček, se obrátí i šéf ČSSD Jan Hamáček. Chce, aby ho přepsali tak, že dopad daňového balíčku na rozpočet bude o 100 miliard korun nižší, než jak to schválila Sněmovna. Navrhl znovu sazby daně z příjmu 19 a 23 procent z hrubé mzdy a výši slevy na dani na poplatníka 30 tisíc korun.



Při jednání o daňovém balíčku v Senátu budou občanští demokraté prosazovat snížení slevy na dani na poplatníka oproti tomu, co schválila Sněmovna, na 28 800 korun a kompenzaci obcím a krajům. Daň z příjmu by po zrušení superhrubé mzdy měla mít přitom sazby 15 a 23 procent, jak to schválili již poslanci, či 16 a 23 procent, přičemž by se ale nezvýšily daně OSVČ.

„Já bych to nazval návrhem velké dohody mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem a samosprávami o snížení daní. Nepoškodí rozpočtově obce a města,“ prohlásil předseda ODS Petr Fiala po jednání výkonné rady občanských demokratů, která podle něj jednomyslně podpořila postup poslanců ODS při schvalování daňového balíčku. Šéf poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura iDNES.cz řekl, že klub vědomě podporoval nejen zrušení superhrubé mzdy, ale i návrh Piráta Ferjenčíka zvýšit razantně slevu na dani, protože zvýšení slevy ODS mnohokrát v minulých letech navrhovala, ale vládní většina zvyšování slevy bránila.