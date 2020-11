Poslanci zruší superhrubou mzdu, rozhodnou o nové výši daní z příjmu

Pokud jde o novou výši daní z příjmu, proti sobě stojí návrhy premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a lídra ČSSD, ministra vnitra Jana Hamáčka.

Opoziční občanští demokraté už řekli, že jsou připraveni hlasovat pro Babišův návrh, aby po zrušení superhrubé mzdy odváděli lidé daň z příjmu 15 procent (a z příjmu nad 137 tisíc korun daň z příjmu 23 procent). A to v případě, že nedokážou prosadit svou vlastní představu čisté patnáctiprocentní rovné daně. Babišův návrh má i podporu SPD.

Hamáček předložil vlastní návrh podoby daní po zrušení superhrubé mzdy, navrhl sazby 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.

Premiérův daňový návrh je nepřipravený, vadí KSČM

Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy je nepřipravený také podle KSČM, znamenal by velký výpadek rozpočtů obcí a krajů, řekl komunistický poslanec Jiří Dolejš. „Pokud by prošel návrh Andreje Babiše, bude to velký výpadek nejen příjmů státního rozpočtu, ale protože jde o sdílené daně, bude i velký výpadek územních rozpočtů, krajů a obcí,“ řekl Dolejš. Komunisté ale nepodpoří ani Hamáčkův návrh.

Na další mimořádné schůzi by měli poslanci večer schvalovat zákon o evidenci skutečných majitelů. To Sněmovna odložila v pátek kvůli absenci ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

Opozice kritizuje vládní návrh, vadí jí, že by podle něj byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka holdingu, jehož součástí je i vydavatelský dům MAFRA, do nějž patří i internetový portál iDNES.cz, deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Metro, hudební televize Óčko a také rádio Impuls.