Přechod na třetí stupeň PES kazí kraje. Je to padesát na padesát, řekl Blatný

„Kdybyste se mě zeptal v pondělí, tak by řekl, že je pravděpodobnost velká. Dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) už je menší,“ řekl ministr. „I když by ke zmírnění nedošlo, myslím, že je to bezpečnější a správnější varianta než rozvolnit, a za týden zase zpřísňovat,“ dodal Blatný v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Řada krajů, zejména kolem Českomoravské vrchoviny, se podle něj ve svých parametrech zhoršuje a optimální nejsou ani počty nakažených v nemocnicích. Nyní podle něj celostátní statistiku zlepšuje zejména Praha. Ministr proto nechá předtím, než vláda o rozvolnění rozhodne, spočítat rizikové skóre i bez započítání hlavního města.

Rážová při jednání s hejtmany řekla, že „zhruba šest až sedm krajů je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupně“. „Pokud se nebudou počty lidí pozitivních na covid-19 vyvíjet lépe, nedoporučím ministrovi zdravotnictví další rozvolňování,“ varovala. Hygieničku ve své tiskové zprávě citovala ve čtvrtek Asociace krajů ČR.

O velkých regionálních rozdílech ve čtvrtek v Radiožurnálu hovořil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Dušek. Rozdíly mezi regiony jsou podle něj alarmující, v systému PES jsou skóre od 47 do 77 bodů. To je podle Duška velice špatné.



„Stav rozhodně není v tuto chvíli úplně uspokojivý, brzdění dál probíhá, ale relativně se zastavilo a zejména v některých regionech situace osciluje na hraně potenciálního rizika,“ shrnul současný epidemický vývoj Dušek. Jako problematický zmínil kraj Vysočina, Pardubicko, ale také Královéhradecký a Karlovarský kraj.

V ohrožení je tak očekávané rozvolnění, ještě mělo následovat už příští pondělí poté, co to první nyní na podzim přišlo před třemi dny. Přechod z čtvrtého stupně na třetí v protiepidemického pohotovostním systému se tak může odložit. Špatná zpráva to je pro ty, kteří se chtěli již více družit, i pro podnikatele, kteří jim to s radostí chtěli umožnit.

Na otevření obchodů naléhá ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj obchodníci bojují o přežití. „Jestli teď otevřeme, tak to dopadne ještě relativně dobře. Ale je to za minutu dvanáct,“ řekl ministr ve čtvrtečním rozhovoru pro MF DNES.