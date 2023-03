Skončíme na ulici, bojí se matka autistických dcer. Pronájem je problém

Záhy se ukázalo, že pro rodinu, v níž dvě dcery trpí poruchou autistického spektra a střední nebo těžkou mentální retardací a dva synové mají lehčí formy mentálních poruch, je takový úkol nad jejich síly.

„Když jsme se sháněli po nájemním bydlení, musela jsem velmi pečlivě vybírat. Holky potřebují svůj prostor, paneláky s tenkými stěnami pro nás nejsou řešení, protože bychom často rušili sousedy a byly by z toho jen další problémy. Potřebujeme také určité speciální úpravy uvnitř bytu tak, aby děti byly v pohodě. Základem je dostatečný prostor. Když už jsme něco vybrali, vždycky to bylo na dobré cestě, ale jakmile majitelé zjistili, že mám dcery s autismem, couvli,“ líčí Lucie „boj“ na poli komerčního bydlení.

Podobně jako její rodina se v Česku nachází v bytové nouzi zhruba 270 tisíc lidí. Z nich je podle loňského šetření společnosti Sociofaktor pro ministerstvo práce a sociálních věcí vystěhováním ohroženo až 44 tisíc. Pro lepší představu: jako by se najednou musel vystěhovat celý Prostějov nebo Jablonec nad Nisou.

Další lidé obývají přeplněné byty, našli azyl u příbuzných anebo si nemohou dovolit nic jiného než ubytovny. U lidí s postižením bývá hledání ještě složitější. Lucie K., jejíž příjem se skládá z příspěvků na péči o děti s postižením a z několika tisíc za brigádní úklidy, společně s bývalým partnerem a otcem tří nejstarších dětí Lubošem Stejskalem od srpna řeší, co bude dál.

„Sám bydlím na ubytovně, byť vlastním nemovitost na Vyškovsku. Ta je ale rozestavěná, aktuálně neobyvatelná. Jsem řidičem kamionu, proto od začátku panovala dohoda, že děti v péči mít nebudu,“ vysvětluje Stejskal.

Spor s úřady

Do podzimu bydlela rodina v zahradním domku u příbuzných, pak vzali zavděk městským krizovým bydlením v brněnské Francouzské ulici. Ani to však podle Lucie K. není ideální, protože autistické děti trpí, když jsou v prostředí, které neznají. Navíc s dalšími lidmi. I proto pro dcery zajistili vzdělávání ve speciální škole s internátem, kde pobývají ve všední dny.

Na radu sociálních pracovníků začali podávat žádosti o obecní byt, na který do té doby ani nepomysleli. Jednoduše nebyl důvod o změně bydliště uvažovat. „Obrátili jsme se na OSPOD, na magistrát a na sociálku, tam nám řekli, že nám bydlení zajistí a že se nemusíme obávat, že ani nemusíme nic podnikat sami, že to za nás vyřeší. Na posledních únorových jednáních ale otočili a obvinili nás z nečinnosti,“ tvrdí Stejskal.

To však magistrát odmítá. „Sociální pracovník nekoná za klienta, ale podporuje ho v samostatném řešení dané životní situace. Po celou dobu (od září 2022, pozn. red.) probíhala sociální práce a návazné sociální služby s cílem nalezení vhodného přístupu a motivace k aktivní participaci paní K. na řešení vzniklého stavu, tedy podání žádostí o přidělení obecního bytu na úřadech městských částí města Brna a poptávce nájemního bydlení u soukromých majitelů,“ reagoval mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

Dodal, že odbor sociální péče také nabízel rodině přechodné řešení – bydlení v takzvaných tréninkových bytech Armády spásy ČR. „O což paní K. neprojevila zájem,“ zdůraznil mluvčí. Matka to vysvětluje obavou o psychickou a na ni navázanou fyzickou pohodu svých dětí.

Bydlení jen do dubna

S odborem sociální péče brněnského magistrátu jednali rodiče dětí s postižením osobně začátkem února. Na jednání Monika Škorpíková za odbor upozornila, že rodině prodlužovali smlouvu na ubytování v krizovém bydlení, což nebývá zvykem. „Požadavkem (Lucie K. a Luboše Stejskala) je pouze získání bydlení dle jejich požadavků, nejlépe v obecním bytě. Odbor sociální péče nedisponuje bytovým fondem, v této věci je třeba se obracet a situaci řešit přímo s úřady městských částí města Brna,“ stojí v zápise z jednání, jež má MF DNES k dispozici.

Na městské byty se však čeká v Brně několik let. Jak navíc ukázaly nedávné aféry týkající se právě přidělování obecních adres, ani akutní potřeba bydlení pro lidi s postižením nebo v těžké životní situaci přednost v pořadníku nezajistí. Poté, co se o situaci rodiny začala zajímat MF DNES, jednání ale pokročila. Přestože od března už měla být rodina bez střechy nad hlavou, což by pravděpodobně vedlo k odebrání dětí a umístění do Klokánku, město pobyt v krizovém bydlení na poslední chvíli prodloužilo. A to do konce dubna.

„Protože se pan Stejskal obracel i na paní primátorku a na vás, paní reportérko, bylo rozhodnuto pro mimořádné třetí prodloužení pobytu. Rodině bude k dispozici jedna sociální pracovnice, která pomůže s podáváním žádostí a inzerátů o byty. Společně budou na hledání nového vyhovujícího bydlení pracovat,“ sdělila na schůzce na začátku března sociální pracovnice Dana Kroková. O výjimce pro nadstandardní třetí prodloužení smlouvy rozhodovali městští radní.

První schůzku se sociální pracovnicí už má rodina za sebou. „Paní jsme vysvětlili, jaké máme požadavky, naslouchala nám, byla vstřícná. Vkládáme do ní naději. Stále se ale bojíme, že u majitelů bytů narazíme kvůli potřebám dětí,“ zůstává Stejskal skeptický.