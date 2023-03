Práci v baru vyměnila za uniformu. Nemohla jsem si vybrat lépe, říká

Kdy jste si řekla, že se stanete ženou v zeleném, v uniformě?

Můj první záměr jít do armády byl, když jsem uvažovala o studiu na vysoké škole, studiu na Univerzitě obrany. U nás to je taková rodinná tradice, pár příbuzných v armádě je, či bylo.

Takže když jste doma začala hovořit o armádě, Univerzitě obrany, nebylo to nic překvapivého?

Rodina ví, jaká jsem, a tak to nebylo žádné překvapení. Nakonec jsem ale zvolila jinou cestu. Dokončila jsem francouzské gymnázium a po něm vystudovala vysokou školu hotelovou. Po magisterském studiu jsem začala pracovat jako manažerka baru, pomáhala s celým chodem, ale protože to byla práce v noci, bylo to náročnější. Režim jsem v podstatě měla úplně opačný, než ostatní, proto jsem se začala zajímat, co bych mohla dělat jiného.

Vrátila jste se tedy k původní myšlence?

Ano, službu v armádě vnímám jako stabilní, zároveň rozmanitou práci, a to i v rámci rodinné tradice. Od mala sportuji, osm let jsem dělala triatlon, což bylo jedním z předpokladů pro službu, kde je vyžadována dobrá fyzička. Nebylo možné dlouhodobě pracovat v noci, vše máte obráceně. Jdete domů, když ostatní jedou do práce, je to komplikované a vysilující. A to nemluvím o tom, když si potřebujete vyřídit věci na úřadech, lékaře a tak podobně.

Nadporučice Edita Lauberová

Takže jste po magisterském studiu na hotelovce pokračovala dál na Univerzitu obrany?

Nakonec ne. V roce 2020 jsem absolvovala kurz základní přípravy ve Vyškově a pak jsem šla rovnou na pozici staršího důstojníka logistiky v rámci majetkového uskupení. Civilní vzdělání bylo dostačující na moji pozici a já si tak splnila část svých původních úvah.

Věděla jste, co v armádě chcete dělat?

O směru jsem úplně neuvažovala, spíš jsem přemýšlela, co a kde mi nabídnou vzhledem k předešlému studiu a praxi. Logistika pro mě byla skvělou volbou. Odpovídá to mému vzdělání a zkušenostem. Může se zdát, že jde o nudnou, kancelářskou práci, ale opak je pravdou. Je rozmanitá, naučí vás o některých věcech přemýšlet jinak, musíte umět řešit i neřešitelné. (smích)

Co je náplní práce logistky na vojenské základně?

Jako logistka řeším majetek všeobecného použití, spadají sem všechny nezařazené věci, vyjma zbraní, munice a odívání, respektive výstroje celkově. To znamená, že jde o kancelářskou techniku, potřeby, ale třeba i frézy, motorové pily, nářadí a Ten záběr je dost široký a vyjmenovat ho by bylo na dlouho. Řeším nákupy, celkově chod zboží, zásoby a s tím spojenou administrativu. Když si například technici vzpomenou, že potřebují určité šrouby, já zajistím jejich naskladnění, nákup.

Nesetkala jste se s nějakým negativním ohlasem, když jste přišla z hotelovky a pracovala v provozu baru?

Zatím jsem se nesetkala se špatným názorem na to, že jsem ženou v armádě nebo vojákem na dané pozici. A ani nic nepadlo na mé předešlé zaměstnání. Vše to je o lidech, stejně jako v civilu. Musíte dokázat, že umíte a že na to máte.

Nadporučice Edita Lauberová

Vojáci často rotují na různých pozicích. Co vy? Budete i dále působit v logistice, nebo vás láká i jiný směr?

Logistika mě zaujala, je to obor, ve kterém se máte stále co učit. Do budoucna budu pokračovat v tom, co dělám, zvyšovat si kvalifikaci, znalosti, protože směrů je tady celá škála a nemusím jen zůstat u majetku všeobecného použití. Jsme v armádě, tady se stále něco mění, posouvá, vyvíjí. Tím spíš, když se modernizuje. Vše je výzva a vy víte, že co děláte je potřebné. Jste článkem řetězu.

Dělala jste léta triatlon, věnujete se sportu i nadále?

Doba služby je stanovená, líbí se mi i to, že můžeme v rámci služby využívat také sportovních aktivit, takže je tu dost prostoru na vyžití, které jsem dělala mimo pracovní dobu.

Takže nyní sportujete i v rámci služby?

Ano. Nyní mohu službu spojit se sportem, případně i v rámci nějakého výcviku je zde dost pohybu a i to mi čas pro osobní život zjednodušuje. V rámci útvaru ve Kbelích máme několik posiloven, je tu tělocvična, máme možnost permanentek do sportovišť k využití a to je příjemné. Na fyzickou stránku se zde hodně hledí a kdo sportuje a má sport rád, najde se tady.

Kdyby šlo se vrátit na začátek, byla by cesta do armády opět přes hotelovku?

Pokud bych se znovu rozhodovala, co dál, šla bych do toho zase a možná i dřív. Žena v armádě má mnoho uplatnění, nikdo se na vás nedívá skrze prsty a ani vás nijak neznevýhodňuje. Jsou tady profesionálové a já si nemohla vybrat lépe.