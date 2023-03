V armádě si psovodka Michaela splnila sen. S Dagem je 24 hodin denně

Míšo, co mladou slečnu přivedlo k armádě?

Odmala mě to táhlo k bezpečnostním složkám, s kamarády jsem lezla přes ploty, po stromech, zkrátka takové ty dětské radovánky. V rodině jsem měla vesměs samé policajty a já si řekla, proč nebýt prvním vojákem. Proto jsem se hlásila k vojákům i k policii zároveň. Nakonec to vyšlo i u policie, ale já si vybrala armádu. Policajtů máme už doma dost, alespoň nějaký voják. (smích) Absolvovala jsem tříměsíční kurz základní přípravy ve Vyškově a stala se vojákem z povolání.

Pietní akt je vždy náročný. Stojíte ve slavnostní uniformě, třeba i na pohřbu, kde je rodina a jejich blízcí. Je to dost emotivní okamžik. Michaela Jakoubková armádní psovod