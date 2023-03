V minulém životě jsem byl asi tuleň, říká záložák z Plzeňska

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Ještě když studoval vysokou školu, stal se Pavel Kaas ze severního Plzeňska dvojnásobným otcem. Pak potřeboval rychle nastoupit do práce, jako držitel takzvané modré knížky nemusel po škole na vojnu. Profesionální překladatel z několika jazyků se ale do uniformy dobrovolně oblékl ve svých 49 letech, kdy se přihlásil do takzvaných aktivních záloh.