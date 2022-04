Babiš prozradil detaily své operace. Po zákroku lékařů musí nosit tmavé brýle

„Zákrok jsem plánoval dlouho. Teď v opozici si dávám do pořádku tělo. Ze zdravotních důvodů jsem si nechal odstranit převislou kůži na horních a dolních víčkách. Hned potom mě pustili domů, ale musel jsem to vyležet. Ráno mi odstranili stehy, pořádně to bolelo,“ řekl Babiš pro CNN Prima News.

Při plastické operaci očních víček lékaři odstraní převislou kůži, která komplikuje vidění. Chirurgický zákrok se provádí ambulantně v lokální anestezii. Operaci očních víček absolvoval před 20 lety i tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a pozdější prezident Václav Klaus, a to v pražské nemocnici Na Homolce.

Tento týden chce Babiš dorazit na schůzi Poslanecké sněmovny. „Musím teď nosit tmavé brýle a obklady, než se to zahojí,“ dodal.

Po pobytu v IKEM mu lékaři nařídili přísnou dietu, čeká ho další vyšetření. „Jím teď rohlíky, kašovitou stravu a vývary. Ještě půjdu na vyšetření, aby se zjistila příčina. Problém se ale už lékařům podařilo odstranit,“ uvedl Babiš s tím, že nemusel na velkou operaci. Cítí se podle svých slov skvěle, za poslední dobu zhubnul o víc než deset kilogramů.

Andrej Babiš v pondělí na Facebooku také oznámil, že svůj pořad Čau lidi, který vychází pravidelně v pondělí, musí odložit. „Chci se omluvit, protože, jak už asi víte, ze zdravotních důvodů dnes nebude Čau lidi. Vidím to na druhou polovinu týdne. A nebojte, není to nic vážného,“ napsal Babiš.

Andreje Babiše převezla 11. března sanitka do pražského IKEMu poté, co nakrátko ztratil vědomí. Po týdnu bývalého premiéra doktoři propustili. Důvodem jeho hospitalizace měla být kromě ztráty vědomí i neprůchodnost střev. „Mám částečnou střevní neprůchodnost, která může mít víc důvodů, a můj stav se zlepšuje. Vyšetření budou pokračovat,“ uvedl tehdy Babiš.

Ve středu 30. března podstoupil operaci, o které mluvil den před zákrokem na Frekvenci 1. „Podstoupím operační zákrok, který ale nemá nic společného s tím, co se mi přihodilo minule, že se mi zablokovalo tenké střevo a že jsem byl v bezvědomí. To, co podstoupím, nemá s IKEM nic společného, tam ale budu nadále chodit na vyšetření,” řekl 30. března v rádiu.