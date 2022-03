Orbánovi návštěvu Babiš neoplatí. Místo cestování zamíří opět do IKEM

Šéf hnutí ANO ve vysílání pořadu hodnotil rovněž přístup Maďarska k ruské agresi na Ukrajině, který se vyznačuje odmítáním sankcí na dovoz energií. “Maďarsko souhlasilo se všemi sankcemi. Pokud někdo nesouhlasil se zákazem dovozu energií, tak to bylo Německo, které investovalo do Nord Streamu,“ uvedl.

Dle Babiše Maďarsko neblokovalo kroky Evropské unie či Severoatlantické aliance. „Že Maďarsko nechce rozdávat zbraně, tak je to jejich rozhodnutí. Mají před volbami, na Ukrajině je velká maďarská menšina, takže je to takový specifický vztah, ale Maďarsko určitě nezablokovalo žádné rozhodnutí EU nebo NATO,” řekl.

Babiš v pořadu komentoval svůj aktuální zdravotní stav. „Cítím se dobře, ale lékaři by rádi zjistili, co bylo příčinou toho mého stavu, kdy jsem ztratil vědomí a zablokovalo se mi tenké střevo,“ sdělil.

Podpořit na oplátku Viktora Orbána v nadcházejících maďarských volbách ale nepojede. „Já teď samozřejmě ze zdravotních důvodů nemůžu jezdit,” sdělil ve vysílání s tím, že návštěva Maďarska teď není možná. Ve středu ho prý čeká v IKEMu vyšetření, které má odhalit příčiny jeho nedávné hospitalizace. Orbán podpořil Babiše před volbami v Praze loni v září.

Babiš se vyjádřil i k projednávané žádosti o prodloužení nouzového stavu, kterou v úterý ústavní senátní komise prohlásila ze spornou. „Pokud vím tak naše hnutí to nechce na tak dlouho, ale je to každého názor. Mně osobně to nevadí,“ řekl a dodal, že on osobně návrh nepodpoří, protože se účastní delegace v Bruselu.

„Snad to nějak dopadne. Koalice má stoosmičku, tak ve finále to prohlasují,“ uzavřel debatu o vládním návrhu prodloužení nouzového stavu do konce května.