Babiše čekají další zdravotní vyšetření. Na chvilku nebudu na příjmu, říká

Z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny pustili lékaři bývalého předsedy vlády zhruba po týdnu s tím, že má docházet na kontroly. Do nemocnice sanitka šéfa ANO přivezla poté, co ve své kanceláři nakrátko ztratil vědomí.

„Po obědě, kdy jsem měl velký hlad a hltal rychle jídlo, se mi udělalo velice špatně. Měl jsem „synkopu“, což je slovo, které jsem slyšel v nemocnici poprvé, znamená ztrátu vědomí. Trvala necelou minutu,“ prozradil expremiér po několika dnech.

V Čau lidi také Babiš znovu vyčetl vládě Petra Fialy, že nedělá dost pro snížení cen pohonných hmot.

Jako nové téma vytáhl zavedení institutu trvalého bydliště. „My jsme se to snažili prosazovat, ale za minulé vlády to nešlo, ministerstvo vnitra to odmítá, ale já myslím, že je důležité, aby stát věděl, kdo kde bydlí, protože někteří mají přihlášenou adresu někde jinde, než bydlí, a pro obce je to problém,“ řekl Babiš. Jako jeden z důvodů zmínil zneužívání sociálních dávek.

Expremiér Babiš, jemuž bude v září 68 let, patří mezi favority příští volby prezidenta. Ta čeká Česko začátkem příštího roku. Prezidentovi Miloši Zemanovi končí mandát za necelý rok v březnu. Babiš zatím nepotvrdil, že bude kandidovat. Rodina mu to prý rozmlouvá.

Roli může hrát také vývoj jeho zdravotního stavu a to, že minulý týden žalobce Jaroslav Šaroch poslal k soudu kauzu Čapí hnízdo, v níž je Babiš stíhán kvůli podezření z neoprávněného čerpání evropské dotace.