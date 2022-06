KOMENTÁŘ: Z vládního stolu spadly jen drobky, píše bývalý premiér Babiš

Ministerstvo vnitra chce nakoupit za téměř miliardu korun nová auta pro dopravní a pořádkovou policii. Celkem by...

Hotel může zakázat vstup dětem, zastal se podnikatelů Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud potvrdil, že provozovatel hotelu může zakázat vstup dětem do 15 let v případě, že pro to má...