KOMENTÁŘ: Král Petr je dobrý, to jen jeho rádci stojí za starou bačkoru

Do podzimních voleb komunálních a senátních, jakož i zimních prezidentských přece jen zbývá ještě nějaký čas. A to je ta pravá doba na to, aby si strany a jejich činovníci nad všemožnými průzkumy ještě nemuseli rvát vlasy, ale mohli je číst se zájmem, různě je kombinovat a ti zvlášť otrlí se jimi snad i bavit, píše ve své glose komentátor MF DNES Miroslav Korecký.