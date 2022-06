Babiš už podpisy lidí shánět nebude. Na kandidaturu mu stačí jeho poslanci

Babiš České televizi také řekl, že pro kandidaturu se rozhodne až na poslední chvíli. Neupřesnil, kdy by to tak mohlo být. Počkat může zhruba do začátku listopadu.

Dříve Babiš prohlašoval, že oficiální prohlášení přijde tento rok v září. O tom, že se však pravděpodobně rozhodne až na poslední chvíli, mluvil už koncem května.

„Všichni chtějí, abych kandidoval, ale rozhodnu se až na poslední chvíli. Ovlivní to strašně moc věcí a moje žena je zásadně proti. Věnoval jsem deset let života politice, poškodilo to moji rodinu, zdraví, musím to zvážit,“ řekl Babiš pro CNN Prima News před dvěma týdny.

„Já jsem to změnil, že to oznámím na poslední chvíli, takže to asi v září nebude,“ uvedl nyní pro ČT. „Protože sám nevím, i když mi to nevěříte,“ odpověděl na otázku, proč oznámení kandidatury posunul na konec října či začátek listopadu.

Termín voleb zatím oznámen nebyl. Konat se musí před 8. březnem 2023, kdy současnému prezidentovi Miloši Zemanovi skončí druhý pětiletý mandát začátkem března příštího roku a znovu už kandidovat podle ústavy nemůže.

V odpovědi na dotaz na Facebooku v minulosti Babiš podmiňoval svou případnou kandidaturu sesbíráním dostatečného množství podpisů občanů. Nyní ČT řekl, že místo toho sežene potřebné podpisy poslanců. „Určitě podpora poslanců,“ uvedl.

Bývalý premiér si kromě úvah o kandidatuře a kampaní v obytném voze zpříjemňuje život i jinak. V době rostoucí inflace a finančních problémů, které se dotýkají stále více lidí, si pořídil nové elektroauto.

Na Instagram Andrej Babiš napsal, že „si udělal radost“. „Mám obrovskou radost, strašně jsem se na něj těšil,“ řekl Babiš ve videu na svém instagramovém účtu. Dodal, že na svou Škodu ENYAQ COUPÉ RS iV čekal více než půl roku.

Babiš v průzkumech vede

Právě předseda hnutí ANO Babiš má podle květnového volebního modelu agentury Median nejvyšší podporu pro nadcházející prezidentské volby. V průzkumu získal hlasy 28,5 procenta lidí.

Druhý v pořadí, armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, má podporu 19,5 procenta lidí a třetí nejčastěji uváděný kandidát, odborový předák Josef Středula, 7,5 procenta.

Prezidentský volební model agentury Median v květnu 2022.

Celkem se chtějí o prezidentskou funkci ucházet zatím dvě desítky lidí. Jsou mezi nimi třeba podnikatel Karel Janeček, komik Miloš Knor, senátor Marek Hilšer, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert, teolog a mediální expert Ivo Mareš, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.