Zvýšit kapacitu očkování a využívat dostupný lék, nastolil cíle Babiš

K sobotě zdravotníci v Česku aplikovali skoro milion sto tisíc dávek některé ze tří druhů očkovacích látek používaných ČR, tedy od firem Pfizer/Biontech, Moderny nebo AstraZenecy. U všech druhů vakcín jsou potřebné dvě dávky, které v Česku dostalo přes téměř tři sta tisíc lidí.

„Hlavní cíl je, abychom k 1. dubnu měli prázdné mrazáky, abychom mohli 6. dubna naběhnout na kapacitu sto tisíc vakcín denně,“ uvedl ve svém tradičním nedělním videu Čau lidi premiér Andrej Babiš.

Premiér poznamenal, že se snižují čekací doby na rezervaci termínu očkování, je třeba ale ještě zrychlit. K očkování se podle něj přihlásilo vedle očkovacích center také 3 220 ordinací praktických lékařů.

Babiš se vyjádřil také pro prodloužení intervalu mezi první a druhou očkovací dávkou podle návrhu České vakcinologické společnosti. Ta navrhuje jinak dlouhé prodloužení intervalů u každé ze tří vakcín nyní používaných v Česku.

Babiš s Kurzem v EU bojují o více vakcín

Za problém označil Babiš snížení dodávek vakcíny AstraZeneca, kterých namísto přislíbených 201 tisíc dostane Česko do konce března jen 120 tisíc.



„Nicméně bojujeme dál, abychom získali větší množství. Přidal jsem se k iniciativě rakouského kancléře Sebastiana Kurze, kde společně říkáme: Očkujme podle procent obyvatelstva. Protože to vypadá, že některé země do konce června naočkují poměrně větší procento dospělého obyvatelstva než jiné,“ řekl Babiš.



Proti novému koronaviru se v Česku očkuje od 27. prosince. Přednostně dostávají vakcínu senioři ve věku nad 70 let, zdravotníci a učitelé. Od 11. dubna má začít fungovat velkokapacitní očkovací centrum v pražské hale O2 universum, o dva dny dříve projde podle dřívějšího vyjádření premiéra testem. Za plného provozu bude moci naočkovat až deset tisíc lidí denně.

Babiš vyzdvihl Bamlanivimab

Premiér vyzdvihl také lék Bamlanivimab, kterým léčí už některé české nemocnice. „Zatím byla látka podána jen u tři sta pacientů a využilo ho jen 40 nemocnic,“ zalitoval Babiš. „Ministerstvo zdravotnictví by to mělo propagovat, což nedělá. Problémem je, že se k tomu musí vyjádřit Státní ústav pro kontrolu léčiv a pojišťovny,“ dodal premiér s tím, že žádá ředitele nemocnic, aby se o tento lék zajímali.

Lék je určen pro pacienty s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci, skončit v nemocnici a je u nich i nebezpečí úmrtí. Podává se ihned po nakažení pacientům v lehkém stavu, kteří nepotřebují hospitalizaci či podávání kyslíku.

Medikament obsahuje takzvané monoklonální protilátky, které znemožňují viru vstoupit do buněk. Napodobují tak činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Podle výrobce snižuje bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o 70 procent.

Účinnost Ivermektinu zatím vyvrácena nebyla

Podle nového rozhodnutí ministerstva zdravotnictví je možné za určitých podmínek předepisovat ambulantně také Ivermektin. Nemůže jej ale považovat za součást standardní péče, jelikož se jedná o experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů. Nově jej tak lidé dostanou na lékařský předpis v lékárnách.



„Je to kontroverzní téma. Chodí spoustu zpráv ze Slovenska, jak to tam výborně funguje. Někteří odborníci ho vnímají pozitivně, někteří negativně, ale nikdo zatím jasně nedokázal, že by to nefungovalo,“ uvedl Babiš s tím, že se ale nejedná o zázračný lék, který by se hodil pro všechny.



Premiér citoval primáře interny Fakultní nemocnice u sv. Anny Michal Rezek, že Ivermektin je lék bezpečný a mohl by fungovat. Babiš závěrem dodal, že v Česku zároveň není žádná lepší alternativa, tak proč ho nepoužívat.