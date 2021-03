Nově nakažených bylo v neděli 3 291, hospitalizovaných zůstává stejně

V neděli nemocnice evidovaly 8 362 pacientů s covidem-19. Těžkých případů je nyní 1 930, před týdnem jich bylo o 120 méně.

Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, se k pondělku zvýšilo o setinu na 0,94.



Šíření epidemie v Česku v posledních dnech zpomaluje. V sobotu přibylo 6 914 případů, o 2 207 méně než ve stejný den o týden dřív. Mezitýdenní pokles zaznamenaly statistiky i v pracovních dnech minulého týdne s výjimkou pátku.

Od začátku očkování proti koronaviru podali lékaři v Česku přes milion dávek. Tempo vakcinace zhruba od začátku března významně zrychlilo, komplikace by ale mohlo přinést ohlášené snížení dodávek očkovací látky od společnosti AstraZeneca. Česko by jí mělo dostat o dvě pětiny méně, uvedli zástupci Chytré karantény.

Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR

Testování zaměstnanců ve firmách na koronavirus by mohlo být podle ministra Havlíčka povinné dvakrát týdně. Má o tom v pondělí jednat vláda. Nyní mají firmy nad 49 zaměstnanců povinnost otestovat pracovníky jednou za týden. Vláda uvažuje i o tom, že by zavedla povinné testování i v nejmenších podnicích s deseti až 49 zaměstnanci. To by mohlo platit od pondělí za týden.