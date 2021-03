PŘEHLEDNĚ: Čím se bojuje proti covidu? Experimentální léky i nadějné vakcíny

Látky proti covidu Remdesivir i Bamlanivimab

Remdesivir

Remdesivir od firmy Gilead Sciences je látkou vyráběnou původně proti ebole. Česko jí každý měsíc objednává tisíce dávek, prvnímu pacientovi v Česku byl remdesivir podán už loni v březnu.



Pro léčbu jednoho pacienta je potřeba deset dávek. Remdesivir je inhibitor virové RNA polymerázy. Jedná se o enzym, který narušuje produkci virové RNA, jež je genetickým materiálem viru a brání jeho množení uvnitř buněk. Používá se u lidí, kteří potřebovali kyslíkovou podporu. Je tedy určen pacientům se závažným průběhem nemoci covid-19.



WHO loni v listopadu uvedla, že nedoporučuje lék podávat, protože chybí důkazy o jeho účinnosti. Vychází z porovnání několika medikamentů na 7000 hospitalizovaných. Z nich nevyplývá, že lék nemá žádný efekt, ale spíše že na základě dostupných dat nejsou důkazy o tom, že zlepšuje vyhlídky pacientů na uzdravení. S ohledem na možnost škodlivých vedlejších účinků, relativně vysokou cenu i nesnadnou aplikaci - remdesivir musí být vpichován do žíly - proto WHO považovala za adekvátní vydat negativní stanovisko pro užívání tohoto přípravku.

„Remdesivir se podává nitrožilní infuzí a jeho použití je omezeno na zdravotnická zařízení, kde musejí být pacienti pečlivě sledováni. Konkrétně před zahájením léčby a v jejím průběhu musejí být sledovány funkce jater a ledvin. Počáteční dávka je 200 mg první den, následuje jedna infuze 100 mg denně. Celková délka léčby by měla být nejméně 5 dnů, ale ne delší než 10 dní,“ uvedla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková. V posledních dnech začala EMA hodnotit použití remdesiviru i u pacientů s covid-19, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem.

Stejně jako nyní vakcíny proti covidu-19 má nicméně i remdesivir povolení na rok, poté se látka bude muset znovu hodnotit.

Bamlanivimab

Tento týden několik prvních pacientů obdrželo lék bamlanivimab. Ministerstvo zdravotnictví povolilo užití léku od firmy Eli Lilly v únoru.



Bamlanivimab je určen pro pacienty s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci, skončit v nemocnici a je u nich i nebezpečí úmrtí. Dostávají ho krátce po nakažení. Od pozitivního testu na covid-19 nesmí být déle než tři dny a příznaky mít déle než sedm dní. Podávat se mohou pacientům v lehkém stavu, kteří nepotřebují hospitalizaci či podávání kyslíku.

Medikament obsahuje takzvané monoklonální protilátky, které znemožňují viru vstoupit do buněk. Napodobují tak činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Podle výrobce omezuje bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o 70 procent. Podle odborníků nemusí být látka účinná na další mutace viru.

Ivermektin

Ivermektin je přípravek proti parazitům, používá se v humánní i veterinární medicíně, hlavně u skotu a ovcí. U lidí lék pomáhá proti lymfatické filariáze (elefantiáze) a říční slepotě. Obě nemoci se vyskytují převážně v Africe a způsobují je vlasovec mízní a vlasovec kožní.



„Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množení viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie s podáváním přípravku u covidu-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání,“ napsali lékaři ve stanovisku.

Ivermektin by měl podle některých odborníků pomáhat u pacientů s koronavirem s těžším průběhem. Lék zkouší například k léčbě pacientů s covidem Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, která lék dala od loňského listopadu 30 pacientům.

V Česku nicméně lék není registrovaný a SÚKL dříve uvedl, že má zatím k tomuto léku málo informací na to, aby jej mohl k léčbě covidu-19 doporučit.

Společnost Merck, která jej vyvinula, před měsícem v prohlášení uvedla, že nejsou vědecká data, že by přípravek mohl léčit covid-19.

Také některé odborné společnosti v Česku zůstávají zdrženlivé. Lék byl už použit například na Slovensku, v Rakousku nebo v Maďarsku je lék ve volném prodeji.



„Není to lék, který by se měl rozdat všem, určitě ne,“ řekl v Otázkách Václava Moravce ministr zdravotnictví Jan Blatný. Uvedl, že sám by si jej nevzal. Varoval také předtím, aby si lidé pořizovali veterinární formu přípravku, která může být pro člověka velmi škodlivá.



Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová uvedla, že většina studií k léku není úplná. Nakonec ale SÚKL a ministerstvo zdravotnictví povolily svatoanenské nemocnici možnost lék distribuovat.



Dexametazon

Dalšími léky jsou kortikosteroidy. Dexametazon je kortikoid s protizánětlivými účinky, který se používání například jako podpůrný lék při protinádorové léčbě či plicních chorobách.



Dexamethason může být využit u dospělých a dospívajících (od 12 let a s tělesnou hmotností alespoň 40 kg) hospitalizovaných pacientů vyžadujících kyslíkovou podporu (včetně mechanické ventilace). Ve všech případech je stanovena doporučená denní dávka 6 miligramů jednou denně po dobu až 10 dnů. V loňském roce jej dostával například bývalý americký prezident Donald Trump.



Použití léku dexametazonu z této skupiny podpořila i Evropská agentura pro léčivé prostředky. „Tato léčivá látka je obsažena ve více léčivých přípravcích již registrovaných pro jinou indikaci. U těchto léčivých přípravků dochází postupně ke změně registrace a přidání léčebné indikace – léčba covid-19,“ popsala Brunclíková ze SÚKLu. V Česku se také u některých pacientů využívá.

Regeneron

Ministerstvo zdravotnictví v týdnu povolilo používání neregistrovaného léku na covid-19 od firmy Regeneron. První dodávka by mohla do Česka dorazit po 21. březnu. Jeho použití už dříve doporučil lékový ústav. Povolení bude platit do konce letošního roku.

Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci covid-19. Zdravotníci mohou léčivo podat pacientům starším 12 let s váhou alespoň 40 kg, kteří mají vysoké riziko zhoršení zdravotního stavu. Může se jednat mimo jiné o pacienty po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidi s vysokou obezitou.

Lék je určen pro pacienty, kteří zatím nevyžadují hospitalizaci kvůli nemoci covid-19, u kterých příznaky onemocnění netrvají déle než sedm dní a neuplynuly více než tři dny od pozitivního testu na koronavirus.

Lék je kombinací monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab, což jsou proteiny, které mají bránit vstupu viru do lidských buněk. V současnosti se používá v USA, Evropská agentura pro léčivé prostředky na začátku února zahájila jeho průběžné hodnocení.

Favipiravir a hydroxychlorochin V loňském roce se také hodně mluvilo o hydroxychlorochinu a favipiraviru. Favipiravir se v Japonsku používá k léčbě chřipky. V Česku ani v EU registraci nemá. V ČR jej ministerstvo zdravotnictví loni dočasně povolilo a tato výjimka podle ředitelky SÚKL Ireny Storové stále trvá. Celkem jej lékaři podali více než 600 pacientů s covidem-19. Odborníci vkládali naděje také do druhé zmiňované látky. Hydroxychlorochin se používal jako antimalarikum a jeho používání podporoval i bývalý americký prezident Donald Trump. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nicméně v polovině června po necelých třech měsících stáhl povolení pro mimořádné využití tohoto léku i podobné látky chlorochin. Také Světová zdravotnická organizace zastavila testování tohoto přípravku ve svém mezinárodním programu. „Mezi léky, které nakonec v souvislosti s covid-19 nejsou příliš používány patří například favipiravir. Jako slepá cesta se ukázalo používání antimalarika chlorochin, dále antivirotika lopinavir/ritonavir nebo antibiotikum azithromycin. Nejasné zůstává postavení inosin pranobexu, ivermektinu a kolchicinu, kde někteří odborníci poukazují na jejich možnou účinnost při léčbě covid-19,“ uvedla Brunclíková.



Rekonvalescentní plazma

Lékaři i nadále využívají k léčbě covidu-19 rekonvalescentní plazmu od pacientů, kteří nemoc prodělali a mají dostatečné množství protilátek. Odborné lékařské společnosti loni vydaly doporučení, jak při podání plazmy postupovat.



Nejvhodnější je pro pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění na kyslíkové podpoře, ideálně do 2 až 3 dnů po stanovení diagnózy. Využití plazmy s sebou nicméně nese obecně známá rizika, které má každá transfuze lidské plazmy, tedy možnost alergické reakce či přenosu krevní infekce.

Jedná se o léčivý přípravek, který nepodléhá registraci.



Nadějné léky Velmi nadějně také působí monoklonální protilátky – tedy takzvané protilátkové léčivé přípravky. Monoklonální protilátka je protilátka (typ proteinu), která byla navržena tak, aby rozpoznávala a připojovala se ke specifické struktuře (nazývané antigen). „Například kasirivimab a imdevimab (kombinace označovaná jako REGN-CoV-2) byly navrženy tak, aby se navázaly na S-protein (neboli spike protein) na povrchu viru SARS-CoV-2 a to na jeho dvou různých místech. Navázání protilátky na S-protein brání vstupu koronaviru do lidských buněk a může tak bránit dalšímu rozvoji nemoci,“ popsala mluvčí.

Vakcíny Česko zatím očkuje třemi

V České republice se doposud očkuje zatím je třemi vakcínami. Očkování proti koronaviru začalo v ČR loni 27. prosince, stejně jako ve většině ostatních zemí Evropské unie.

Vakcína od firem Pfizer a BioNTech

Vakcína vyvinutá ve spolupráci americké společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech je očkovací látkou typu mRNA. Podle údajů výrobce má účinnost zhruba 95 procent. Podává se ve dvou dávkách s rozestupem 21 dní. Její možnou nevýhodou je to, že se skladuje při teplotách minus 70 stupňů Celsia s trvanlivostí půl roku.



Do Česka vakcína dorazila 26. prosince, s očkováním se začalo o den později. ČR má objednány celkem tři miliony těchto vakcín.



AstraZeneca

Vakcínu vyvinula britská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Podle nedávné studie je vakcína tři měsíce po aplikaci výhradně první dávky účinná na 76 procent.

Jedná se o takzvanou rekombinantní očkovací látku: je vyrobena na základě viru, který způsobuje nachlazení u šimpanzů. Podává se ve dvou dávkách, mezi aplikacemi by měl být rozestup 28 dní. Skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia a v těchto podmínkách má roční trvanlivost.

Evropská komise po doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky schválila podmínečnou registraci vakcíny 29. ledna. Svůj závěr doplnila dovětkem, že preparát zatím nebyl testován na dostatečném množství lidí nad 55 let. Do Česka vakcína dorazila začátkem letošního února.

Moderna

Vakcína americké firmy Moderna je očkovací látkou typu mRNA. Podle výrobce by měla mít účinnost zhruba 95 procent. Podobně jako výše dvě zmíněné vakcíny se podává ve dvou dávkách s rozestupem 28 dní, skladuje se při teplotách minus 25 až minus 15 stupňů Celsia a za těchto podmínek má trvanlivost půl roku.

K použití byla podmínečně schválena 6. ledna, do Česka první dávky dorazily v polovině daného měsíce.

Johson & Johson

Očkovací látka společnosti Janssen Pharmaceutica, což je farmaceutická divize americké firmy Johnson&Johnson, je vektorovou vakcínou, která používá jiný oslabený nepatogenní virus k vyvolání imunitní reakce.

Na rozdíl od předcházejících vakcín se podává v jedné dávce, skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia. Je také možné až tři měsíce uchovávat v lednici, což usnadní distribuci.

Vakcína J&J podle FDA (Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, pozn. red.) poskytuje spolehlivou ochranu před těžkým průběhem covidu-19 a tedy i proti hospitalizaci a smrti. Při rozsáhlém klinickém testu dosáhla účinnost proti vážnému onemocnění v USA 86 procent a v Jihoafrické republice 82 procent, uvedl nedávno deník The New York Times.



ČR má objednáno dva miliony vakcín. Vakcínu na konci února schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, povolil její nouzové nasazení. Vakcínu nyní posuzuje také EMA, rozhodnout by měla do poloviny března.



CureVac, Sanofi a Novavax

Očkovací látka německé společnosti CureVac je vakcína typu mRNA, která obsahuje genetickou informaci viru. Tuto metodu přirovnávají k návodu, podle kterého si tělo dokáže vytvořit vlastní protilátky a považuje se za nejúčinnější. Odhaduje se, že by měla mít podobnou účinnost jako vakcíny firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které jsou na stejné bázi.



Podává se ve dvou dávkách s rozestupem 28 dní mezi aplikacemi. Skladuje se při teplotě minus 60 stupňů Celsia a její expirace je dva roky. EMA by mohla látku registrovat v dubnu, kdy by měla být podle národní očkovací strategie dostupná i v Česku. Země má od společnosti objednáno zhruba milion dávek.

Česko počítá ve své očkovací strategii s vakcínami od sedmi výrobců. Kromě již zmíněných vakcín má Evropa objednány vakcíny také od společností Sanofi a Novavax. U druhé zmíněné vakcíny se navíc část očkovací látky vyrábí v Česku.

Sputnik V

Evropská agentura pro léčivé přípravky tento týden zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Žádost podala německá firma R-Pharm Germany, který je součástí ruské farmaceutické skupiny R-Pharm.

Vědci dříve kritizovali především malou transparentnost vývoje a testování vakcíny. Odborný časopis Lancet ale letos na začátku února zveřejnil studii, podle níž účinnost vakcíny ve třetí a poslední fázi klinických testů dosáhla 91,6 procenta. Podle studie nebyly zaznamenány těžké vedlejší účinky vakcíny a přípravek prokázal účinnost 91,8 procenta i u lidí starších 60 let. Zmíněná studie tak podle agentury Reuters částečně napravila pověst vakcíny, ovlivněnou předchozí kritikou vývoje.

Použití Sputniku V na vlastní pěst schválilo Maďarsko. Také Slovensko již získalo ruskou vakcínu, první zásilka dorazila do země tento týden v pondělí. O látku vyvinutou ruským ústavem Nikolaje Gamaleji požádal Rusko i český prezident Miloš Zeman.

Čínská vakcína

V souvislosti s očkováním proti koronaviru se mluví také o čínské vakcíně Sinopharm. I tato vakcína by se mohla objevit v Česku, prezident Miloš Zeman totiž na popud premiéra Andreje Babiše požádal Čínu o dodávku vakcíny. Stejně jako Sputnik V, ani Sinopharm nejsou zatím schváleny pro použití v zemích Evropské unie.

Preparát čínské státní farmaceutické firmy Sinopharm je takzvanou inaktivovanou vakcínou. Obsahuje usmrcený virus SARS-CoV-2, z něhož nehrozí nebezpečí nakažení, vyvolává však u naočkovaných osob odpověď imunitního systému. Ten se následně naučí vytvářet protilátky proti koronaviru.

Společnost Sinopharm na konci loňského roku uvedla, že podle její studie má vakcína 79procentní účinnost, později však sdělila, že se pohybuje kolem 72,5 procenta. Detailní výsledky poslední fáze klinických testů dosud nejsou veřejně dostupné, uvedl list The New York Times.

Nasazení vakcíny firmy Sinopharm schválila kromě Číny a Maďarska řada blízkovýchodních států včetně Spojených arabských emirátů, podle nichž je účinná z 86 procent. Látka podle Sinopharmu zabírá i proti takzvané jihoafrické variantě koronaviru. Studie, jež to údajně dokládá, však dosud nevyšla v odborném časopise.