Chci povinné testování pro firmy nad 250 zaměstnanců od 5. března, řekl Babiš

Podle Babiše neexistuje možnost uzavření průmyslu. „Pokud by se zavřel celý průmysl, tak ty firmy, které exportují, přijdou o své zakázky, firmy se dostanou do bankrotu a bude tu plno nezaměstnaných,“sdělil.



Babiš zdůraznil, že dodržování opatření bude po dobu tří týdnů kontrolovat sbor policistů. „Kdo nedodržuje, musí platit pokuty. Lidé musí pochopit, že tu hrozí velké nebezpečí,“ dodal.



Vláda podle Babiše v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat. Firmám, které by to nedodržovaly, by podle návrhu mohlo hrozit uzavření či pokuta až 500 000 korun.

Výměna ministrů se neplánuje

Prezident Miloš Zeman v neděli na stanici CNN Prima News řekl, že je ministr Blatný vyhořelý a potřebuje odpočinek. Premiér Babiš jeho výměnu či odvolání v plánu ovšem nemá.

„Ne, to není na stole. Já se panu ministrovi zdravotnictví snažím pomáhat. Je pod velkým tlakem a nemá manažerské zkušenosti. Situace je pro něj náročná,“ řekl v diskuzním pořadu Andrej Babiš.

Středula je nebezpečím ekonomiky, řekl premiér

Výrok předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, že vláda dala přednost ekonomickým zájmům před ochranou občanů, se nesetkal s pozitivní reakcí premiéra. Ten v nedělní diskuzi řekl, že je Středula pro ekonomiku nebezpečný.



„Pan Středula je největším nebezpečím ekonomiky. Dělá vše pro to, aby se zviditelnil. Dělá vše pro sebe. Měl by odejít z odborů. Dělá jen nějaké vlny,“ řekl Babiš.

Děti a školy jsou podle Babiše priorita. Důležitá je podle něj tolerance. “Měli bychom být tolerantní vůči žákům a rodičům. Já bych byl benevolentnější, pan Plaga na to má jiný názor,” uvedl.