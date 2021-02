Zeman: Vydržme, do září epidemie skončí. Blatný vyhořel, je mi ho líto

„Tato katastrofa se postupně blíží ke svému konce. Nejpozději v září by mohla být proočkována většina populace - v podstatě všichni, kteří o to mají zájem. A věřím, že ta lehce dementní skupina lidí, kteří to nechtějí, změní názor. Věřím, že do září epidemie skončí,“ řekl prezident na úvod.

Veřejnost vyzval, aby věřila odborníkům, kteří vakcínu připravili. „Zatím všechny předchozí případy skončily úspěšně. Měli jsme tu tuberkulózu, černý kaše, neštovice, dětskou obrnu. Na všechny tyto nemoci očkování zabralo. A to je důvod, proč zabere i na covid,“ je přesvědčen.

Zeman také vyzval všechny občany, aby od pondělí dodržovali zpřísněná opatření. „Je před námi maximálně šest měsíců, pokud bude dostatek vakcín. A to se dá přežít,“ uvedl. Zároveň nevyloučil, že by v případě zhoršení situace byl pro uzavření výrobních fabrik.



„Uzavření průmyslu je riskantní, i když ani tomu bych se nebránil. V nejhorším případě můžeme sáhnout k tomuto lockdownu. Zkusme ale nejdříve aplikovat jiná opatření, pokud to nezabere, pak po tom sáhněme. Nyní je důležité, aby zaměstnanci nosili roušky a byli testovaní. Musíme dát lidem naději, ale reálnou, ne fiktivní,“ upozornil Zeman.



Blatného je mi líto

Zemanovi je líto ministra zdravotnictví Jana Blatného, prý na něm pozoruje syndrom vyhoření. „Je mi ho líto. Už při jmenování jsem mu říkal, že přichází z parku do džungle. A ta džungle ho teď sežrala. Bylo by sprosté se mu posmívat. Pozoruji na něm syndrom vyhoření, být na jeho místě musí být strašně těžké,“ řekl Zeman.

„Vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné. Kdyby si odpočinul, možná by to bylo dobré. Udělal kus práce, ale teď mi připadá, že už je velmi unavený. Na jedné z tiskových konferencí v poslední době vypadal velmi rezignovaně,“ doplnil. Blatný si podle něj zaslouží soucit a poděkování za odvedenou práci.

Zeman se také vyjádřil ke spekulacím o možné výměně resortů zdravotnictví a zahraničí mezi hnutím ANO a ČSSD. Jana Blatného by mohl nahradit poslanec ČSSD a bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Nástupce Tomáše Petříčka by naopak vybralo hnutí ANO.

„Slyšel jsem o tom. Ale je to věc pana premiéra. Máme tady koaliční dohodu, dobře víte, že se na tom musí dohodnout s panem Hamáčkem. Já jen předem říkám, že pokud mi to premiér navrhne, tak mu vyhovím.“

Zvažuji Prymulu jako poradce

Prezident také v rozhovoru přiznal, že uvažuje o angažování epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly do svého poradního týmu. „Uvažuji, že by byl můj neplacený poradce,“ uvedl.

„Jak správně říká pan premiér, jeho sociální inteligence není ideální. Ale jako epidemiolog je vynikající,“ řekl Zeman s narážkou na Prymulovu návštěvu fotbalového utkání pražské Slavie ve stejný den, kdy volal po tvrdém lockdownu.

Na utkání byl také prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Zeman ho prý za návštěvu utkání Evropské ligy pokáral. „Zlobil jsem se na něj a sebral mu 100 procent prémií. On se omluvil a uznal chybu, tím to skočnilo,“ vysvětlil.