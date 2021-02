Musíme změnit přístup k epidemii, tvrdí Smejkal. Ministrem být nechce

„Nabídku bych nepřijal, protože bez dalších systémových změn by to byl jen další ministr, do kterého by se kopalo a zase by byl vyměněn. To, jestli bude nový ministr, to by nic nezměnilo. Je tam celé ministerstvo, které je tak trochu problém,“ řekl Smejkal v Otázkách Václava Moravce na ČT.

Současnou epidemickou situaci by podle něj výměna v čele resortu stejně nezměnila. „Já bych byl pro to, aby se změnila strategie,“ řekl. Podle něj by bylo vhodné vytvořit odbornou instituci, která by stanovila řešení situace. Proces rozhodování o opatřeních by pak měl být podle něj transparentnější. „Je čas na změnu přístupu k epidemii,“ poznamenal.

Přísnější protiepidemická opatření, která začnou platit v pondělí, považuje za nedostatečná. Podle něj by měly velké továrny, které uzavřeny nebudou, fungovat v přísném režimu testování. To znamená, že by zaměstnanci měli být testování jednou týdně PCR testy nebo dvakrát týdně antigenními testy.

V případech, kdy je to alespoň trochu možné, by měla vláda vymáhat práci z domova. „Nejsem pro úplné zastavení, ale vynucení velkého testování nebo home office,“ řekl epidemiolog k průmyslovým podnikům.

Jejich neomezený provoz označili za problém také primář interny nemocnice v Sokolově Martin Straka a bývalý národní koordinátor testování a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UPOL Marián Hajdúch. „Nebude to dostatečné (lockdown), abychom se za tři týdny dostali do lepších čísel,“ řekl Hajdúch.

Povinné testování v továrnách, které chce vláda prosadit od 5. března, začne pozdě. Naopak za pozitivní považují oba prodloužení karantény z deseti na 14 dnů.

Uzavření některých velkých podniků navrhnou na pondělním jednání vlády ministři ČSSD. A to do doby, než dojde k zavedení povinných testů ve firmách, uvedl v sobotu vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček však zavření průmyslu popřel. Snahy ČSSD označil za politický marketing.

Podle ministryně práce Jany Maláčové je současný lockdown bez utažení průmyslu jenom polovičatý. „Odborníci se domnívají, že pokud nezatáhneme do uzávěry i průmysl, tak lockdown, který bude od pondělka, nebude mít účinek,“ uvedla v sobotu ministryně.