Lidem doporučovali „vykadit“ rakovinu, teď lákají pacienty pod novým jménem

„Vážení a milí přátelé, AKTIP tak, jak jste ho znali, již přestal existovat,“ píše se ve statusu na oficiálních facebookových stránkách centra. Samotná poradenská praxe organizace ale nekončí. AKTIP se přemění platformu Jednotné medicíny, kterou společnost označuje za nástupnickou. Proč se k takovému kroku AKTIP rozhodl, není jasné. Vyjádření provozovatelky Jarmily Klímové se redakci iDNES.cz získat nepodařilo.

AKTIP v současné době čelí trestnímu oznámení, které na něj minulý rok v červnu podal spolek Kverulant. Policie trestní oznámení minulý rok v listopadu odložila s tím, že nic nenasvědčuje tomu, že by někdo v institutu AKTIP spáchal trestný čin. Do věci ale zasáhlo státní zastupitelství a pověřilo policii aby věc ještě jednou prověřila.

Na neobvyklé praktiky AKTIPU upozornil dokument České televize s názvem Infiltrace: Obchod se zdravím, který byl odvysílán na konci loňského května. Film mapoval podivné praktiky v psychosomatickém institutu.

„Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit,“ popsala České televizi situaci herečka Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala. Za celým dokument stojí režisérka Šárka Maixnerová. Po odvysílání dokumentu se začali ozývat pacienti, kteří měli sorganizací negativní zkušenosti, ale i hlasy na podporu instituce.

Spory kolem AKTIPU přiměly ke změnám také ministerstvo zdravotnictví. „Chceme dostat léčitele pod kontrolu a připravujeme zákon o léčitelství,“ řekl minulý rok v květnu pro iDNES.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že zatím je to pracovní verze. Upřesnil, že v zákoně by mělo být specifikováno, kdo bude léčitelské služby poskytovat a že bude registrovaný. Připravovaný zákon by měl pro léčitele nově přinést povinnost, vést si o pacientech dokumentaci. Pacienti by se díky tomu mohli snadněji bránit u soudu.

