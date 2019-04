Vítězství lékařů: Zbavíme svět rakoviny děložního čípku, tvrdí

Válka s nebezpečnými viry V celém světě se podalo přes 270 milionů dávek vakcíny proti HPV, tedy proti lidskému papilomaviru. Dostupné jsou ve 130 zemích. Tyto viry se přenáší především vaginálním, análním a orálním sexem. Podle lékařů může být mezi nakaženými každý, kdo je sexuálně aktivní, a to i tehdy, pokud měl jen jednoho partnera. Přesto se mezi rizikové faktory na prvním místě zmiňuje rizikové chování – tedy v tomto případě promiskuita. První příznaky některého z onemocnění se mohou projevit i několik let po nakažení virem. Není tedy možné určit, kdy k nákaze došlo. S výjimkou rakoviny děložního čípku počty nádorových onemocnění, která mají spojitost s HPV, každoročně rostou o 3 až 5 procent. Austrálie může jít zbytku světa jako jasný příklad úspěšného boje s nebezpečnými HPV infekcemi. Zdejší proočkovanost patnáctiletých dívek dosahuje 79 procent. V případě stejně starých chlapců je to 73 procent. Podobná čísla nenajdeme nikde jinde na světě. Pro srovnání v České republice, která na tom v celosvětovém měřítku není vůbec špatně, dosahuje proočkovanost dívek 64 procent, chlapců pak 30. Od loňska je očkování hrazené z veřejných prostředků nejen pro 13leté dívky, ale i stejně staré chlapce.