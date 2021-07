Když to v září bude dobré, rozvolníme jako Británie, říká ministr Vojtěch

Před pár týdny Británie rozvolnila, začala brát covid jako chřipku. Odborníci říkali, že je to hazard, vy, že touto cestou nepůjdeme. Ale tamní počty nově nakažených jsou daleko od katastrofického scénáře 100 tisíc nakažených denně. Překvapilo vás to?

Mělo to vývoj, ta čísla stoupala k nějakým 60 tisícům, ale je pravda, že teď klesají. Velmi pečlivě to sledujeme, stejně jako v ostatních zemích. Británie v otázce proočkovanosti byla před celou Evropou, měla od začátku lepší dodávky vakcín a teď z toho může těžit. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet po létě. Víme, že virus se chová jinak v létě a jinak na podzim. Ale pokud se situace v Británii bude vyvíjet nadále takto příznivě, a když uvidíme, že tu situaci vysokou proočkovaností zvládla, mohl by to být příklad i pro nás.

Ani v tom nejhorším scénáři to nevypadá, že bychom měli dosáhnout čísel z podzimní či zimní vlny, alespoň co se týče hospitalizací. Adam Vojtěch ministr zdravotnictví