V pátek přibylo 140 nových případů, sedmidenní incidence klesla na jedenáct

V tomto týdnu se každý den potvrdilo méně nově potvrzených případů nákazy covidem-19 než v týdnu minulém. Výjimkou byl čtvrtek, kdy přibylo 207 případů, o čtrnáct více než před týdnem. PCR testů přitom bylo provedeno zhruba stejně, v některých dnech o pár tisíc víc.



Reprodukční číslo R činí 0,90, o jednu setinu méně než ve čtvrtek. Jeden nakažený tak infekci přenese na méně než jednoho dalšího člověka a epidemie tak zpomaluje. Sedmidenní incidence je 11,22, oproti posledním dnům mírně poklesla.

Nízké počty nakažených se projevují i v nemocnicích. S covidem-19 v nich nyní je padesát lidí, z toho deset je v těžkém stavu. Na vrcholu epidemie v polovině března jich bylo asi 9 500, respektive 2 000. Do statistik úmrtí již několik dní nikdo nepřibyl, ministerstvo zdravotnictví může tato data ale doplňovat zpětně.

Pokračuje také očkování proti covidu-19. Zdravotníci v Česku již aplikovali přes deset milionů dávek. Počty očkovaných za pátek ale ještě ministerstvo ve statistikách neaktualizovalo.

Nakažlivější varianta delta

Rizikem jsou nyní především mutace. V Česku se nyní šíří především varianta delta, dříve nazývaná indická. Státní zdravotní ústav v pondělí uvedl, že posledních dvou týdnech ji laboratoře odhalily u 80 až 90 procent z téměř 2 200 vzorků. Ve dvou desítkách případů existuje podezření na zatím málo známou variantu delta plus, která byla v Česku dosud potvrzena v jediném případě. Právě varianta delta je více nakažlivá.



Navzdory tomu platí od soboty některá mírnější protiepidemická pravidla. Třeba osoby, které mají zdravotní obtíže a nošení respirátorů jim činí problémy, nemusí ochranu dýchacích cest nově nosit, mají-li potvrzení od lékaře. Děti od šesti do dvanácti let pak od soboty nemusí mít test na koronavirus před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. PCR test mohou podstoupit hned po návratu a v případě negativního výsledku nemusí do samoizolace.