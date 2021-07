Vojtěch: Jak zabránit lockdownu? Musíme naočkovat aspoň 6 milionů lidí

V úvodu pořadu na iDNES.cz se Adam Vojtěch vrátil k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který opakovaně ministerstvu zrušil důležitá rozhodnutí kvůli jejich nedostatečnému odůvodnění. „Nemůžeme v tuto chvíli dovolit, aby se zrušila povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách.“

„To by se v zásadě vztahovalo třeba i nemocnice,“ varuje Vojtěch. „Musíme to vyřešit a je to jednoduché. Musíme prostě lépe zdůvodnit, proč opatření vydáváme.“

Podle ministra musí nové rozhodnutí padnout do dvou dnů a v Rozstřelu potvrdil, že o tom v pátek bude rozhodovat vláda. „Ale že to dospělo až do tohoto stavu není dobré. Kolegové na tom pracují tak, abychom to napravili.“

Epidemie stagnuje, klíčový bude srpen

Podle ministra zdravotnictví momentálně epidemie covidu-19 v Česku stagnuje. Mírně sice vzrostl počet hospitalizovaných pacientů. „Situace je víceméně klidná.“

„Trochu jsem se před čtrnácti dny obával, to když čísla začala růst zejména třeba v Praze a v Plzeňském kraji. Bál jsem se, že to může být nějaká předzvěst dalšího masivního nárůstu, ale to se naštěstí zatím nepotvrdilo,“ řekl Adam Vojtěch.

Klíčové podle něj bude to, jak dopadne návrat Čechů z dovolených a také návrat dětí do škol. „Máme v tomto směru zkušenost z minulého roku, kdy se právě po prázdninách lámal chleba.“

Vláda je podle něj v tuto chvíli na okamžitá opatření připravená. Bezprostředně po návratu dětí do škol proto budou testování všichni žáci základních škol a studenti škol středních. „Chceme zjistit, jak na to děti jsou, chceme vyhledat případné klastry. Testování proběhne 1., 6. a 9. září a každý žák nebo student tak bude otestován antigenními testy celkem třikrát.“

Prvňáci budou na rozdíl od ostatních testováni 2. září, aby jim testy nezkazili dojmy z prvního dne ve škole. Ve druhé půlce srpna zároveň vláda rozhodne o tom, zda dojde k plošnému testování všech zaměstnanců. „V polovině srpna se na toto téma sejdeme se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů. A pak podle konkrétní epidemické situace rozhodneme.“

Daří se trasování, nakažení jsou hlavně mladí

Dobrou zprávou je podle Vojtěcha skutečnost, že se zatím daří úspěšně trasovat kontakty nově nakažených pacientů. I proto jsou dosavadní čísla stále velmi stabilní. Stát má prozatím na trasování k dispozici dostatečné množství pracovníků a v případě potřeby je připravený jejich počet okamžitě navýšit.

Důležitou zprávou je také to, že mezi nově nakaženými je zatím poměrně nízký počet seniorů. Většinu nových případů tvoří hlavně neočkovaní mladí lidé. „To ukazuje na jednu věc: vakcína v tuto chvíli funguje, protože se nemoc šíří mezi těmi, kteří nejsou očkování.“

Důležité je podle Vojtěcha to, aby se do podzimu naočkovalo co nejvíce seniorů, kteří patří do nejohroženější skupiny. „A právě proto jsme změnili strategii. Proto zavádíme očkování bez registrace, protože pro část seniorů může být registrace problém, mají například potíže s internetem a podobně.“

„A také proto se rozjíždějí mobilní očkovací týmy,“ pokračoval Vojtěch. „Dneska už máme mapu proočkovanosti v rámci celé České republiky vidíme, že jsou problematické třeba příhraniční regiony nebo Moravskoslezský kraj, kde je menší množství proočkovaných lidí nad 60 let. Kraje proto sestavily mobilní očkovací týmy, které budou tyto regiony objíždět a budou provádět vakcinaci přímo na místě.“

Cíl: kolektivní imunita a 6 milionů očkovaných

Kompletně proočkovaných je v Česku už 4,5 milionu lidí, což se pomalu blíží cíli, který si stanovila celá Evropská unie, tedy 70 procentům dospělé populace. „U nás je to číslo kolem šesti milionů lidí, kam nepočítáme děti do 12 let. A myslím si, že se této metě blížíme.“

„Je pravdou, že pokud jde o delta variantu, tak dnes už někteří odborníci hovoří o tom, že optimální by byla proočkovanost kolem 80 procent,“ myslí si Vojtěch. „Ale dnes bojujeme skutečně za každé procento navíc a musíme pro to udělat všechno.“

Adam Vojtěch v Rozstřelu zároveň odmítl, že by kandidoval v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, i když návrat do politiky někdy v budoucnu nevyloučil. Ministr se zároveň vyjádřil ke kauze covidové nákazy v letadle se sportovci mířícími na olympiádu do Tokia.