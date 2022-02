Česko je pod nadvládou Západu, napsal extremista Bartoš v dopise Žirinovskému

„Naše země, Česká republika, byla po roce 1989 ponechána Západu coby jeho kořist, a stala se tak nedobrovolně jeho součástí (avšak nikoli rovnocenným partnerem, nýbrž pouhou kolonií, která je zneužívána pro cíle USA, potažmo NATO,“ píše Bartoš v dopisu, který je datován k úterý 15. února.

To označuje za důvod, proč jsou „naše loutkové vlády“ tlačeny k tomu, aby se podílely na „protiruské propagandě Západu“ v podobě podpory Ukrajiny poté, co ji Rusko napadlo. Kdyby podle něj Česko pod nadvládou Západu nebylo, stálo by na straně Ruské federace.

„Snad vás potěší alespoň naše zpráva, že lid naší země s takovou nehoráznou zahraniční politikou v ohromující většině nesouhlasí,“ pokračuje Bartoš.

Své tvrzení však neopírá o žádná data. Podle statistik tomu je přitom přesně opačně. Například v průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR z konce loňského roku vyjádřili respondenti Rusku druhé největší nesympatie po Číně.

Nesympatická bylo Rusko tehdy asi dvěma pětinám lidí, jedna čtvrtina se vyjádřila neutrálně. Oproti tomu u Ukrajiny převažovaly sympatie – vyjádřily je asi dvě pětiny respondentů, stejný podíl zvolil neutrální možnost.

Rusko se podle Bartoše jen brání

Dopis vznikl ještě předtím, než ruský prezident Vladimir Putin uznal nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky. Ve čtvrtek však Národní demokracie vydala stanovisko, ve kterém uvádí, že ruská bezpečnost je ohrožena rozšiřováním NATO. Také ukrajinskou vládu označil za loutkovou a vedenou USA.

„(USA) chtělo poštvat dva bratrské národy, Rusy a Ukrajince, proti sobě a toho využít pro následný vstup Ukrajiny do NATO. Toho mělo být dosaženo ozbrojenými provokacemi ukrajinských bojůvek vedených americkými poradci vůči odtrženým republikám na Donbasu s převahou ruského obyvatelstva,“ tvrdí Národní demokracie.

Kopíruje tak jeden z nejčastějších dezinformačních narativů šířených v souvislosti s ruskou invazí Ukrajiny. Tedy tvrzení, že Rusko se jen brání.

Dezinformační narativy šířené v souvislosti s invazí Ukrajiny V souvislosti s ruskou invazí Ukrajiny jsou nejčastěji šířené následující dezinformační narativy. Jejich cílem je snížit podporu NATO a Evropské unie v Česku, případně snížit morálku v samotné Ukrajině. Cílem akce je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny a ochrana lidí, kteří se brání genocidě ze strany Ukrajiny.

Akce byla potřebná, neboť Rusko cítilo ze strany Ukrajiny hrozbu, protože ta usilovala o získání jaderné zbraně.

Celá akce má za cíl svrhnout násilnou ukrajinskou juntu a nastolit mír a bezpečí.

Ukrajinští vojáci skládají zbraně a vzdávají se.

Ukrajinským městům a civilistům nic nehrozí (zabíjení ukrajinských civilistů – žen a dětí by bylo Rusům proti srsti).

Ukrajinská pohraniční stráž nekladla odpor.

Ukrajina nezničila žádná ruská letadla.

Veškerou krev, která bude v konfliktu prolita, budou mít na svědomí Ukrajinci.

Adam B. Bartoš je aktivista a krajně pravicový politik. V minulosti mu byl uložen dvouletý trest s tříletou zkušební dobou za vydávání protižidovských knih, článků a komentářů.

Podle Obvodního soudu pro Prahu 1 popíral a schvaloval genocidu a podněcoval nenávist. Židům přisuzoval pouze negativní vlastnosti, předkládal překroucená, selektivně vybraná a neprokázaná tvrzení, kterými se snažil upevnit předsudky o škodlivosti židovského národa, imigrantů a muslimů. Bartoš vinu popíral a hájil se tím, že má právo na svobodný projev.

Všechny vládní strany i prezident Miloš Zeman ve čtvrtek ruskou agresi odsoudili. Obdobný postoj vyjádřil i předseda ANO Andrej Babiš, také SPD uvedla, že jakékoliv narušení suverenity a integrity státních hranic ozbrojenými silami jiného státu je porušením mezinárodního práva.

Naopak předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková napsala, že Ukrajina si za podstatnou část svých problémů může sama. Právník a bývalý politik ČSSD Jiří Vyvadil zase v reakci oznámil, že chce založit hnutí Přátelé Putina v ČR.

Ještě před invazí pak mluvčí Chcípl PES, bývalý poslanec ODS Jiří Janeček, zveřejnil na facebookových stránkách hnutí příspěvek, v němž vládu Petra Fialy označil za „užitečného idiota“ USA kvůli pomoci Ukrajině.