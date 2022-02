Užitečný idiot USA, napadl vládu zástupce Chcípl PES Janeček. Hájí Putina

Janeček vyjádřil dokonce pochopení pro aktivity ruského prezidenta Vladimira Putina ve chvíli, kdy ruská armáda rozmístila až 190 tisíc vojáků u hranic Ukrajiny a reálně hrozí rozsáhlý válečný konflikt.

„Putin není blázen, ale jestli dochází ke genocidě v separatistických republikách, tak mu nakonec nic jiného, než zasáhnout, nezbyde. Poslat náboje do děl je válečný akt, který nezná obdoby. Fialova vláda se chová jako užitečný idiot USA. Nakonec jde zase jen a jen o plynovod, ropu a vliv,“ napsal Jiří Janeček na facebookové stránky Chcípl PES. Následně příspěvek smazal, ale za svými slovy si stojí.

Exposlanec Jiří Janeček zveřejnil na facebookových stránkách sdružení Otevřeme Česko - Chcípl PES příspěvek, podle nějž se Fialova vláda chová jako užitečný idiot USA. Příspěvek následně smazal, ale jeho obsah hájí.

„Věřím tomu, že to tak je, že jsme ukradení jak Spojeným státům, tak Rusku, nejsme pro ně zajímaví. Střet odneseme zase jenom my. Můžete se podívat na ostatní země, jak se v tuto chvíli chovají? Proč Němci posílají helmy a neposílají zbraně? Protože nechtějí mít na rukou krev, přednostně chtějí uchovávat byznys, a ne tady válčit,“ řekl iDNES.cz Janeček.

Na dotaz, zda skutečně trvá na tom, že současná vláda je užitečným idiotem pro USA, zástupce Chcípl PES odvětil: „Já prostě jenom říkám, že v tuto chvíli je zbytečné to hrotit, takhle se zapojovat do konfliktu, který samozřejmě se týká celé Evropy.“

Vláda koncem ledna jednomyslně rozhodla, že Česká republika daruje Kyjevu 4 006 dělostřeleckých granátů za asi 37 milionů korun. Ukrajině to má pomoci při obraně kvůli hrozbě ruské agrese.

„Není přehnané tvrdit, že Evropa je krok od války,“ řekl premiér Petr Fiala v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Rusko vznáší podle premiéra po Západu požadavky, aby se Evropa vrátila někam do roku 1997, kdy ještě Česká republika nebyla v NATO.

Janeček na dotaz iDNES.cz, proč příspěvek z facebookových stránek Chcípl PES, smazal, odvětil: „Já jsem to smazal, protože chceme vyjednávat s dalšími poslanci, a byl jsem o to požádán, jestli ten názor je natolik důležitý.“ Nechce ale říci, kdo přesně ho o to žádal. „To vám říkat nebudu. Je taková nálada mezi poslanci, abychom ubrali z rétoriky, tak já jsem ten článek smazal, abych ubral z rétoriky, i když já si za tím stojím, dám si to na svůj soukromý Facebook,“ odvětil Jiří Janeček.

Lídři Chcípl PES chtějí pryč z Evropské unie

Představitelé Chcípl PES jsou i pro odchod Česka z Evropské unie. „Vystoupení z EU je nezbytné,“ prohlásil předseda Chcípl PES Jakub Olbert na semináři odpůrců Evropské unie nazvaný Dost bylo Bruselu. Uskupení už dříve oznámilo, že se pokusí pro Olberta nasbírat 50 tisíc podpisů, aby se mohl zúčastnit volby příštího prezidenta.

„Budeme podporovat určitě odchod z Evropské unie. Určitě o tom budeme chtít referendum,“ řekl iDNES.cz Jiří Janeček. „Evropská unie dnes pro nás ztratila význam. Když jsem hlasoval v referendu pro vstup do EU, tak jsem chtěl svobodný trh, spolupráci demokratických států, ale určitě jsem nechtěl žádné komise zakazující pomazánková másla,“ prohlásil.