Zlín hledá vlastní identitu, za půl milionu po ní pátrá najatá firma

Město hodlá najít svoji identitu a svůj obraz pak prezentovat navenek. „V dnešní době je pro lidi důležité vědět, v jakém prostředí žijí. Takže chceme, aby věděli, že je z našeho města kousek do lesa, že je tady hodně cyklostezek nebo dobré podnikatelské podhoubí,“ řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Materiál bude mít podobu brožury v elektronickém formátu a má být hotový do konce května. Potom se jeho závěry promítnou do vizuální prezentace města.

„V dalším kroku by se například mohl udělat redesign loga města,“ uvedl Melzer. Následovat může také výroba propagačních předmětů, jako jsou trička, tašky nebo placky.

„Zlín potřebuje jednotnou identitu, jejímž cílem je definovat, co dělá město výjimečným ve srovnání s jinými městy a jakým místem chce být do budoucna,“ poznamenal primátor Jiří Korec (ANO).

„Chceme vytvořit něco podobného jako Brno, které se prezentuje doma i ve světě, jenom nemáme v plánu do toho dávat tolik peněz,“ doplnil. Podle Korce by se Zlín měl prezentovat zejména jako rodinné město, kde se klidně žije.

Magistrát si nechal u firmy The Brand Plan za necelého půl milionu korun zpracovat materiál, který má identitu Zlína vypátrat a popsat. Společnost se o tom bude bavit se zlínskými osobnostmi z oblasti kultury, sportu, sociální oblasti či podnikání. Magistrát také vybere externí agenturu, která zpracuje průzkum mezi lidmi žijícími mimo Zlín.

„Aby mohla být tvorba identity města úspěšná a dlouhodobě udržitelná, musíme shromáždit množství relevantních informací od občanů, firem a institucí působících ve Zlíně a současně také zjistit, jak je Zlín vnímán veřejností napříč Českem,“ vysvětlil Melzer.

„Každé moderní město musí přizpůsobovat svou identitu změnám v komunitním, sociálním nebo veřejném životě, a tyto procesy rozhodně zasáhly i město Zlín,“ souhlasí se snahou radnice opoziční zastupitel Ivo Mitáček (Rozhýbejme Zlín).

Situace je podle opozice matoucí

Podle něho by se ale nemělo město snažit mít svoji značku co nejatraktivnější za každou cenu. „Je nutné dohlédnout na to, aby se dobrý záměr nakonec nestal fraškou nebo karikaturou,“ zmínil.

Podle opozičního hnutí Zlín 21 je situace ohledně propagace města matoucí, protože magistrát dělá i jiné kroky. Například kampaň Fajn život – powered by Zlín, která má obyvatele seznámit s tím, co město podporuje, jak se rozvíjí a do jakých oblastí investuje.

„Postrádáme v krocích města logiku. Je nám líto také finančních prostředků, které jsou po částech užívány na akce, které nakonec nemají takový účinek, jaký by měly, pokud by se využily komplexně,“ sdělila zastupitelka hnutí Zlín 21 Barbora Raková.

Podle města bude tvorba identity zastřešovat kampaň Fajn život a prováže se také s chystanou strategií rozvoje města do roku 2030.