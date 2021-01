Zlínský zámek dostane novou podobu, vtiskne mu ji uznávaný architekt

Architekt Pavel Mudřík nabídl nejlepší podobu rekonstrukce ze tří oslovených architektonických studií. „Zvítězil jednoznačně,“ podotkl náměstek primátora Pavel Brada zodpovědný za oblast majetku a rozvojových ploch.



„Přesvědčil nás propracovaností návrhu, jednoznačným konceptem, který navazuje na rekonstrukci architekta Leopolda Bauera z počátku dvacátého století a zároveň do podoby zámku vkládá zajímavé prvky a dává mu nový nádech.“

Mudřík má za sebou mimo jiné návrh na proměnu parku Komenského v centru města, je spoluautorem stavby obchodního domu Zlaté jablko nebo rekonstrukce budovy č. 23 v baťovském areálu.



Zámek coby nejstarší budovu ve Zlíně Mudřík ve svém návrhu zásadně nemění. Jeho vzhled zlepší vyměněná okna nebo barva fasády, která bude více odpovídat historické podobě.

Počítá i s tím, že by se život na zámku měl více propojit s parkem, proto rozšiřuje vodní plochu směrem do centra města a nový vodní prvek přidává z druhé strany zámku.

O něco znatelnější proměnu pak návštěvník uvidí na nádvoří. V každém patře bude k dispozici 900 metrů čtverečních, prostory by se ale neměly dispozičně zásadně měnit, nepočítá se ani s velkým bouráním zdí.



„Zámek je kulturní památka a bude určitě pod drobnohledem památkářů, takže i z toho důvodu nemůže být změna razantní,“ vysvětlil vedoucí oddělení prostorového plánování města David Tuček. V přízemí vznikne restaurace, kavárna, cukrárna, řemeslná pekárna.

To jsou provozy, které radnice řeší už teď a chtěla by je otevřít zhruba v polovině letošního roku, pokud to epidemická situace dovolí. Vybraného nájemce už má, přestože v minulosti se právě v gastronomickém provozu na zámku vystřídalo několik zájemců, kteří si stěžovali na vysoké provozní náklady nebo špatně umístěnou kuchyni v podzemí.

„Jsem přesvědčený, že když to uděláme promyšleně, bude tento provoz fungovat dobře,“ poukázal Brada s tím, že nájemce chce využívat především kuchyni vedle restaurace. „Takový jednotný koncept tady nikdy nebyl. Navíc výměnou oken a podlah se i pro nájemce komfort zvýší.“

Přízemí také nabídne nový výtah nebo nový vstupní kontaktní prostor s šatnou a designovým obchodem, například s produkty o historii města.

Druhé podlaží, jemuž dominuje sál postavený při rekonstrukci podle architekta Bauera v letech 1904 až 1905, zaplní společenské prostory s obřadní síní, kulturním sálem pro koncerty a dalším sálem a zároveň bude jeho součástí nadále Galerie Václava Chada.

Náklady na okna se pohybují kolem 16 milionů

O patro výš chce radnice otevřít muzeum připomínající historii Zlína. Podle Brady by se alespoň část expozice mohla podařit ke konci příštího roku.

Poslední podlaží je v současné době nevyužívané a jeho proměna přijde na řadu zřejmě jako poslední. Architekt totiž navrhuje z vnitřní strany budovy usadit do střechy vysoké vikýře, které budou viditelné jen z nádvoří.

Zázemí by tady měli najít pracovníci kanceláře architekta města, navržené jsou i jednací místnosti nebo přednáškový sál pro šedesát diváků.

Celková rekonstrukce s největší pravděpodobností překročí částku 100 milionů korun. Jistá a naplánovaná je v první řadě výměna oken, podlah, elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace. Na repasování vstupních vrat, opravu fasády nebo komínů radnice hledá dotační programy. Náklady na okna se pohybují kolem 16 milionů.

„Rekonstrukce zámku a jeho okolí je jeden ze zásadních projektů, který město čeká,“ upozornil primátor Jiří Korec. „Rekonstrukce bude probíhat nejspíše postupně, v rámci několika let, z finančních zdrojů města, ale zároveň se snažíme získat externí financování, abychom v ideálním případě udělali rekonstrukci naráz.“