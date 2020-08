Barokní skvost ve Střílkách je téměř opravený, práce trvaly 15 let

„Obraz byl ve špatném stavu, detailní obnově se teď věnuje akademická malířka,“ popsal starosta Střílek Viktor Ganjuškin.



Dokončení obrazu symbolicky uzavře dlouhou epochu oprav hřbitova ve Střílkách, který je považován za světový unikát. Obec na jeho obnově systematicky pracovala zhruba patnáct let.

Řemeslníci za tu dobu opravili zdi hřbitova i s ozdobným zábradlím, schodiště, věnovali se rovněž obvodovým zdem a kamenickým pracím v interiéru i exteriéru kaple.

„Letos se nám podaří dokončit to hlavní, zbývají nám ještě úpravy v kryptě,“ upozornil starosta. „Tu bychom rádi zpřístupnili veřejnosti, ale zatím na tom nemůžeme najít shodu s památkáři.“

Tajemná hrobka s ostatky někdejších majitelů stříleckého panství, hrabat Künburgů, by mohla zatraktivnit prohlídky hřbitova. Pravděpodobně by to však vyžadovalo zásadnější stavební úpravy.

Barokní hřbitov z 18. století je poměrně nenápadným skvostem. Ročně jej navštíví několik tisíc lidí, často jde přitom o návštěvníky, kteří cíleně míří za historickou a uměleckou hodnotou. I proto sem přijíždějí turisté například z Rakouska, Spojených států či Kanady.

Největším lákadlem jsou přitom barokní sochy z dílny uznávaného sochaře Gottfrieda Fritsche. Sbírka ovšem není kompletní, protože v roce 2001 deset z nich za záhadných okolností zmizelo.

Opravy hřbitova si vyžádaly okolo dvaceti milionů korun, obci přitom značně vypomohly státní i krajské dotace. Nyní ve Střílkách přemýšlejí, jak památku více zatraktivnit.

„O propagaci i prohlídky se starala paní Marie Skřítková, která se historií zabývala dlouhá léta. Zdraví už jí ale nedovoluje pokračovat, a pro obec je těžké najít někoho, kdo by ji zastoupil,“ posteskl si Ganjuškin.

Najít v malé obci prostředky na větší propagaci památky je velice složité.

„Budeme teď uvažovat co dál, protože hřbitov je opravdu rarita a pozornost si zaslouží,“ připomněl starosta. „Možná by pomohlo i nějaké turistické a cyklistické napojení na Chřiby, kde se pohybuje dost turistů.“