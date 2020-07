Otrokovice jsou beznadějně ucpané auty, je lepší se jim teď vyhnout

Nebývale špatná situace potrvá ještě pár týdnů. Na hlavním silničním průtahu městem se tvoří kolony, už za běžného provozu přetížená kvítkovická křižovatka ve špičkách nestíhá propouštět tisíce aut denně.



Důvodem tohoto stavu je fakt, že silničáři uzavřeli sjezd z první půlky dálničního obchvatu města, aby na něj mohli v nedaleké budoucnosti napojit jeho druhou část, již právě staví.

Auta, která ve směru na Zlín nebo Uherské Hradiště využívala obchvat, teď jezdí přes centrum Otrokovic. Jejich obyvatelé jsou naštvaní a stěžují si na radnici.

„Lidem vadí, že kvůli dopravním zácpám nemohou dojet včas do práce. Měli by vyjíždět dříve nebo zvolit jiný dopravní prostředek než auto, například vlak,“ vzkázala starostka Otrokovic Hana Večerková.

„Silničáři práce dělají o prázdninách, kdy je slabší provoz. Navíc chtějí, aby byly v co nejkratší době hotové,“ doplnila.

V Otrokovicích je i za běžného stavu dopravní situace špatná, ve špičkách teď bývá ale kritická. Starostka zdůraznila, že po dokončení celého dálničního obchvatu, což má být příští rok, se centru města výrazně uleví. Tranzitní doprava, včetně kamionové, by se mu měla vyhnout. Teď je to ale přesně naopak.

U kvítkovické křižovatky stávají dlouhé fronty aut ve směru od centra i Objízdné ulice. Motorista Pavel Kotík popsal, že od křižovatky na konci Otrokovic ve směru na Tlumačov jel pár set metrů ke kvítkovické křižovatce asi 20 minut.

„Řeším to teď tak, že jezdím jinudy, přes Sazovice a Tečovice, tam kolony nejsou,“ přiblížil Kotík. „Současná situace je hodně omezující. Pokud mám jet něco vyřídit do Zlína a snese to odklad, tak to odložím na později. Nechci stát desítky minut v kolonách nebo ztrácet čas objížďkami. Je to teď opravdu dopravní kalamita,“ míní Kotík.

Téměř nekonečné fronty aut jsou také v Objízdné ulici u pneumatikárny Continental Barum, cesta slouží jako objížďka centra pro kamiony. Lepší situace je pouze ve směru od Napajedel.



Druhá část obchvatu má být hotová na podzim 2021

Silničáři uzavřeli sjezd z nadjezdu směrem na Zlín 7. července. Motoristům radili, aby z dálnice D55 sjížděli už v Hulíně a odtud pokračovali do krajského města přes Holešov. Zdaleka ne všichni to tak dělají.



„Někdy tyto práce udělat musíme. Snažili jsme se, aby to bylo o letních prázdninách, kdy je na cestách menší hustota dopravy,“ řekl šéf zlínské pobočkyŘeditelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Stavební práce, kterými silničáři chystají propojení obou částí dálničního obchvatu, mají skončit 20. srpna. Bude však záležet i na počasí. Pokud nebude více pršet, mohlo by být omezení o pár dní kratší. „Doufám, že to zvládneme dříve,“ věří Chudárek.

Starostka Otrokovic se obává, že mnohem více aut než obvykle může poškodit cesty ve městě. Pokud půjde o silnice II. a III. tříd bude po kraji, který je jejich vlastníkem, požadovat opravy. „Nárok na odškodnění ale nemáme,“ řekla Večerková. Vlastní silnice si Otrokovice podle starostky opraví za své peníze.

Oficiální dokončení druhé části dálničního obchvatu je naplánované na podzim 2021, řidiči po něm ale budou moci jezdit zřejmě dříve. Možná už příští rok v květnu.

Silničáři pak budou pokračovat ve výstavbě dalších úseků dálnice D55 od Otrokovic směrem na jih. Aktuálně je rozestavěný úsek z Babic do Starého Města, hotový by měl být do tří let.