Čunek podepsal smlouvu na pozemky pro nemocnici, nová koalice se zlobí

„V první moment jsem byla naprosto šokovaná zjištěním, že pan hejtman nepočkal, aby o budoucnosti nemocnice rozhodla až nová koalice na základě odborných dat,“ reagovala Hana Ančincová, která vedla do voleb Piráty.

Strana má být součástí čtyřkoalice ve složení ANO, Piráti, ODS a ČSSD, kterou její představitelé plánují podepsat v pátek. Stavbu nové nemocnice odmítají.



„Teď budeme muset nejprve řešit problémy, které zde pan Čunek zanechal, a až poté se budeme moct soustředit na další záležitosti. Vzhledem k tomu, že úkolem nového vedení kraje bude v první řádě řešit situaci koronavirové epidemie, považuji to za políček nově vznikající koalici,” dodala Ančincová.

Dosluhující hejtman Čunek, který stavbu nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích prosazoval, tvrdí, že smlouvu podepsat musel.

„Právně je to tak, že jsem ty smlouvy podepsat musel, protože krajské zastupitelstvo rozhodlo, že je máme uzavřít. Jinou možnost jsem neměl. Kdybych to neudělal, mohl by mne někdo žalovat, protože jsem povinen naplňovat usnesení zastupitelstva,“ řekl MF DNES Čunek.

Je to ukvapený krok, říká Čunkův očekávaný nástupce

Že je smlouva podepsaná, dokazuje výpis z registru smluv. K podpisu došlo v den, kdy budoucí koalice Zlínského kraje podepsala memorandum o spolupráci. Novým hejtmanem se má stát Radim Holiš z vítězného hnutí ANO.



„Text smluv jsem neviděl, takže se vyjádřím pouze obecně. Je to věc, která měla proběhnout až za nového vedení kraje a hejtman měl v této věci vyčkat. Myslím, že to je ukvapený krok hejtmana, který se na poslední chvíli snaží něco zachránit,“ řekl Holiš.

„Zítra podepíšeme koaliční smlouvu a opětovně ho vyzveme, aby ve věci nedělal úkony, které by kraj k něčemu zavazovaly a stály pak peníze. Zároveň ho chceme vyzvat ke svolání zastupitelstva v co nejkratší zákonné lhůtě,“ doplnil.

„Považuji jednání hejtmana za velmi nezodpovědné, nemorální a hlavně egoistické. Potřeboval prosadit své a šel přes mrtvoly. Je vidět, že mu opravdu na našem kraji nezáleží,” dodal místostarosta města Kroměříže a krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř.