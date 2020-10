Ve Zlíně vzniká koalice s jasným cílem, zastavit přípravu nemocnice

„Volby čtu jako těsnou výhru ANO a prohru nové nemocnice. Vyhrál program na obnovu stávajícího areálu. Jednáme se všemi stranami, které měly podobný názor na nemocnici,“ zmínil lídr ANO Radim Holiš.

„Zatím nám vychází, že názorově a personálně se jeví jako velmi zajímavá varianta koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD,“ dodal.



Babišovo hnutí se během neděle setkalo se zástupci nejen těchto stran, ale i spojení Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých. Některé z nich už před volbami připouštěly možnost vzniku „protičunkovské“ koalice.

„Představili nám přibližný model koalice, jak by si například představovali pozice v radě. Dohodli jsme, že v pondělí se sejdeme, až to vydiskutujeme v zastupitelském klubu,“ řekla po jednání s ANO jednička Pirátů Hana Ančincová.

Piráti ovšem mají problém s Trikolórou, s níž nechtějí vstupovat do koalice. „Nedokážu si představit, že by to krajské fórum schválilo. Poradíme se o tom,“ poznamenala Ančincová.

Podobně to vidí ODS. „Trikolóra pro nás není partner, ke kterému bychom se chtěli prioritně přimknout. Ani nefiguruje ve variantách, které jsou na stole,“ podotkl krajský šéf strany a nově zvolený zastupitel Stanislav Blaha.

Naopak Trikolóra by zájem o vstup do koalice měla. „Vidím to jako logické pokračování předvolební kampaně a toho, o co nám jde,“ uvedl její lídr Jaromír Bernátek. „O zdravotnictví toho vím dost, takže se nabízí, že bych se ve zdravotnictví něčeho ujal, ale je předčasné o tom mluvit,“ doplnil.

ANO s Piráty, ODS a ČSSD by mělo 24 křesel, což je v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu jenom těsná většina. Otázkou tak je, zda ANO bude na Trikolóře lpět.

„U Pirátů je jasný blok, že s Trikolóru ne. Pokud budeme chtít Piráty, tak nepůjdeme s Trikolórou. Pro nás jsou Piráti matematicky výhodnější a zásadní, s Trikolórou by nám tři hlasy chyběly,“ reagoval Holiš.

ČSSD má jasný cíl, zastavení projektu nové nemocnice

Naopak s účastí ČSSD v koalici to vypadá velmi nadějně. „My máme jasný cíl – změnu ve vedení kraje, zastavení projektu nemocnice v Malenovicích a okamžité zahájení prací na výstavbě nové interny a urgentního příjmu ve stávajícím areálu Baťovky,“ shrnula jednička ČSSD Olga Sehnalová.

„Lidé si novou nemocnici nepřejí, podle mého názoru i tato věc bude rezonovat při tvorbě nové koalice,“ dodal Blaha.

Nedělní jednání o složení nové koalice ještě nerozhodla. Není ani zřejmé, která strana bude mít v radě kolik zástupců. Velmi pravděpodobné je zatím jen to, že kraj má vést Holiš. „Jsem aktuální nominant na hejtmana,“ potvrdil.



ANO se chce během pondělí sejít také s lidovci a hnutím STAN, jehož lídr a krajský radní Petr Gazdík podporoval novou nemocnici, ale nevylučoval ani opravu staré.

Ze strany ANO půjde však možná pouze o formální krok. „Deklarovali jsme, že do zastupitelstva chceme přinést nový duch jednání a začínáme s tím už teď,“ řekl Holiš.

Zatím to tedy vypadá tak, že dosud koaliční strany KDU-ČSL a STAN usednou v opozici. Byť se ještě snaží situaci zvrátit. „Nebudeme jen tak sedět a čekat, že skončíme v opozici. Jednali jsme už s ODS, KDU-ČSL, potkáme se s Piráty. Variant na možné koalice je více,“ naznačil Gazdík.

Byli jsme horší, uznal Čunek

ANO porazilo KDU-ČSL se zhruba 19 procenty hlasů jenom o půl procenta, místo 8 zastupitelů jich má 9, zatímco lidovci spadli ze 12 na 9. Lidovci příliš neuspěli v Kroměříži a ve Zlíně, jehož obyvatel se nová nemocnice dotýkala především.

„Je vidět, že Zlíňáci asi nepotřebují novou nemocnici, protože hodně volili jinak,“ posteskl si Čunek, který uznal svoji porážku. „Byli jsme horší,“ konstatoval.

Piráti se poprvé dostali do krajského zastupitelstva s více než 13 procenty hlasů. „Mám z toho výborný pocit. Říkala jsem, že cokoliv, co bude pod deset procent, považuji za neúspěch,“ těšilo Ančincovou.

ODS si ve volbách polepšila o dvě křesla na pět. ČSSD naopak dvě ztratila a má čtyři mandáty. Díky preferenčním hlasům však v zastupitelstvu zůstává někdejší hejtman Stanislav Mišák a kroužkování pomohlo i poslankyni Aleně Gajdůškové.

Poprvé neuspěli komunisté, kteří získali pouhá čtyři procenta a na kraji končí.