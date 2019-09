Odháčkování je dobrovolné, jinak by nefungovalo, říká obhájce guru Járy

Kauza, která zahrnuje sedm případů znásilnění, se tak vrací na začátek. Soud už přitom nebude rozhodovat o trestu pro oba uprchlé obžalované, jen o vině.

„Vrchní soud konstatoval, že uložené tresty jsou dostačující s ohledem na dlouhou dobu, která uplynula od spáchání skutků,“ přečetla z usnesení nadřízeného soudu předsedkyně senátu Iveta Šperlichová.

Dobeš je pravomocně odsouzen za znásilnění jedné ženy na pět let a šest měsíců, Plášková na pět let. Dalších sedm případů se nyní opakovaně projednává.

Hlavní líčení je vedeno proti uprchlým, dvojice pobývá v detenčním zařízení v Manile. Filipínskou vládu požádali o azyl, první odmítavé rozhodnutí Dobeš s Pláškovou rozporovali a další zatím nepadlo. Poslední čtyři roky jsou tedy omezení na svobodě.

„Česká republika nemá smlouvu, která by umožnila započítat tuto dobu jako výkon trestu,“ uvedl obhájce Dobeše Michal Krčma.

„Například Německo takovou dobu přepočítává koeficientem jedna ku pěti. Rok v Manile by tedy vydal za pět let v německém vězení,“ vysvětlil.

Obhájci Dobeše i Pláškové trvají na zproštění viny. Guru Jára v mezičase založil oficiální církev. „Odháčkování je rituál, který je založený na dobrovolnosti. Jinak by ženě nepomohl, nebyl by účinný a bylo by to proti jejich náboženskému přesvědčení,“ objasnil advokát Pláškové Petr Drapák.

Poškozené ale shodně vypověděly, že princip odháčkování neznaly. Mluvily o dýchacích metodách, které je uvedly do stavu, kdy se nemohly bránit. Samotné odháčkování je krátký pohlavní styk bez ejakulace. Pro některé byl bolestivý, jiná během něj nebyla při vědomí, další sice věděly, co se děje ale nedokázaly vyjádřit nesouhlas.

Nicméně při setkání byly pouze ve spodním prádle, případně bez kalhotek. Ležely na zemi s roztaženýma nohama, měly zavřené oči a soustředily se na dýchání. Některé přitom jiná dívka hladila na genitáliích či prsou, v jednom případě ležící ženě omývali genitálie teplou vodou.

Soud předvolal další svědkyni, která dříve u soudu nevystupovala. Mladá žena uvedla, že odháčkování v popsané podobě podstoupila třikrát, věděla však, o co jde a má za to, že pro ni bylo prospěšné.

Na dotaz, zda se to uskutečnilo za plného vědomí, bez rozmyslu odpověděla: “Jistě“. Věnuje se astrologii, osobnímu rozvoji, práci s energiemi a na seminářích, pořádaných guru Járou působila mimo jiné jako lektorka.

Znalec z oboru lékařství uvedl, že popsané dýchací metody v kombinaci s nedostatkem spánku, potravy a tekutin, mohly u žen navodit pocity točení hlavy, brnění prstů či kolem úst. U vnímavých jedinců jsou velmi nebezpečné a mohly navíc ohrozit jejich zdraví, v extrémním případě i život. „Mohlo by spustit některé nemoci jako například epilepsii či schizofrenii,“ upozornil znalec Karel Hude.