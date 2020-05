Pořadová čísla, dezinfekce a zákaz svěcené vody. Věřící mohli opět na mši

„Přijít osobně do kostela je něco úplně jiného než se doma dívat na televizi. Jsem ráda, že můžu být na mši s ostatními lidmi a že můžu jít k přijímání,“ říká mladá žena a bere si od dobrovolníků stojících u hlavního vstupu do kostela lísteček s pořadovým číslem. Tím se pohlídá, aby do kostela nevstoupilo více než sto lidí, což je nyní povolený počet.

„Kvůli tomuto omezení jsme navýšili počet mší a zkrátili dobu jejich trvání na 40 minut, abychom stihli prostory dezinfikovat,“ vysvětlil farář Kamil Obr.

Zatímco před vypuknutím koronavirové epidemii se ve farním kostele konalo v neděli pět bohoslužeb, nyní je to osm bohoslužeb – šest dopoledne (od 7. hodiny vždy v celou, poslední je ve 12 hodin) a dvě odpoledne (v 17 a v 18.30 hodin). Na první i druhou ranní mši dobrovolníci rozdali zhruba 80 lístků, před kostelem nezůstal nikdo, kdo by chtěl dovnitř a nemohl by.

Kromě kratších mší čekala věřící řada dalších novinek. „V kostele musí být lidé v roušce a musí v lavicích dodržovat doporučené rozestupy. Samozřejmě platí, že rodina může sedět spolu pohromadě. Hned ve vstupním prostoru kostela je umístěna dezinfekce na ruce a v kropence chybí svěcená voda,“ připomněl farář.

Po dobu, kdy se mše nemohly kvůli koronavirovým opatřením konat, připravovala zlínská farnost jejich online přenosy.

„Byla to úplně nová zkušenost. Mluvíte na kameru a věříte, že vás někdo sleduje. Věřící to ocenili, měli jsme od nich dobrou zpětnou vazbu,“ poznamenal farář. „Lidé ale u toho nemohou zůstat. Slavení mše svaté ve společenství se nedá nahradit pohledem na obrazovku, to je nezastupitelné. Ale pro tuto mimořádnou situaci to bylo řešení,“ je přesvědčen.