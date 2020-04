PŘEHLEDNĚ: Bez sprch, vstupenek i svěcené vody. Co je nařízeno během uvolnění

1 Fitness centra a posilovny

omezit kapacitu při zachování principu rozestupů min. 10 m 2 / 1 cvičícího. Za tímto účelem je nutné přepočítat aktivní cvičební plochu a regulovat počet návštěv,

/ 1 cvičícího. Za tímto účelem je nutné přepočítat aktivní cvičební plochu a regulovat počet návštěv, nepoužívat šatny a sprchy (dokud nebude povoleno jinak),

upřednostňovat platby bezkontaktně,

vstup a cvičení po celou dobu pouze se zakrytými ústy a nosem,

personál používá ochranné roušky (recepce, trenéři, instruktoři),

zajistit dezinfekci stroje/cvičebního nářadí a pomůcek po každém klientovi,

průběžně dezinfikovat místa, kudy klienti prochází,

zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty. Povinná dezinfekce rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

upřednostňovat vlastní podložky na cvičení,

je možný prodej pouze balených nápojů a balených potravinových doplňků,

používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat to s pravidelným větráním,

je možné realizovat individuální tréninky typu 1:1,

v sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry, vždy při dodržení maximální dovolené kapacity max. do počtu 8 cvičících plus trenér (cvičení na jednom místě – jóga, spinning apod.)

upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce.

2 Autoškoly

Teoretická výuka žáků

Doporučuje se za současné situace (minimálně po dobu trvání vládou nařízených opatření) zatím neprovozovat hromadné kurzy teoretické přípravy. Vhodné jsou pouze tzv. individuální kurzy v počtu maximálně do 5 účastníků. Při této teoretické výuce je třeba zajistit dostatečně větratelné prostory, kde budou mít všichni mezi sebou rozestupy min. 2 metry, např. každý vlastní lavici (vhodné je uspořádání za sebou či vedle sebe, nikoli naproti sobě – např. do kruhu).

Před vstupem do vyučovací místnosti je vhodné zajistit možnost dezinfekce rukou jak žáků, tak vyučujícího. Všichni přítomní by měli výuku absolvovat s ochranou dýchacích cest (rouška, stačí látková, šátek apod.). Výuky (teoretické i praktické) se mohou zúčastnit pouze osoby, které nevykazují známky akutní respirační infekce.

Po ukončení každého vícehodinového kurzu se doporučuje po předchozím vyvětrání důkladný úklid a dezinfekce stolů/lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší apod. Jsou-li nezbytné psací potřeby, je vhodné, aby každý účastník používal vlastní.

Výuka praktické údržby

Doporučuje se zorganizovat počet účastníku na této dvouhodinové lekci tak, aby jejich počet nepřesáhl 2+ lektor, případně zorganizovat (prodloužit) výuku jízd tak, aby její součástí mohla být praktická údržba pro každého žáka zvlášť, před či po jízdách. Praktická údržba probíhá vždy s použitím ochrany dýchacích cest jak lektora, tak žáků, jejímu zahájení předchází dezinfekce rukou všech účastníků.

Zdravotní příprava

Jak praktická, tak teoretická příprava by měla probíhat za stejných podmínek jako teoretická příprava (viz výše), a to s omezením počtu žáků (max. 5 žáků), s dezinfekcí použitých pomůcek před a po nácviku, s tím, že se eliminuje nácvik dýchání z úst do úst.

Praktická výuka – jízdy

Tato by měla probíhat striktně pouze za účasti žáka a učitele (bez dalších dopravovaných osob). Před započetím jízd si žák i učitel dezinfikují ruce (nošení rukavic při dezinfekci rukou není přínosné). Výuka probíhá po celou dobu s ochranou dýchacích cest žáka i učitele.

Po skončení jízd žák na žádost učitele nebo učitel provedou dezinfekci předmětů, kterých se žák nejvíce dotýkal (volant, řadící páka, klika dveří, zpětné zrcátko, další ovládací prvky apod.). Vhodné jsou alkoholové dezinfekční prostředky či jiné s ohledem na dezinfikované povrchy.



Provádění zkoušek

K písemné/teoretické části zkoušek jsou vyčleněny místnosti na ORP (obec s rozšířenou působností). Doporučuje se kapacitu těchto místností při provádění zkoušek využít maximálně na polovinu (do max. počtu 5 žáků) tak, aby byly zajištěny požadované rozestupy. Před vstupem do místnosti si všichni účastníci dezinfikují ruce a po dobu testu mají ochranu dýchacích cest.

Je vhodné organizaci zkoušek upravit tak, aby se kapacita prováděných zkoušek v jeden termín snížila minimálně na polovinu včetně přístupu žáků ke komisaři ORP, který provádí kontrolu všech dokladů. Žáci přistupují ke komisaři po jednom na výslovné vyzvání s ochrannou dýchacích cest. Komisař ORP buď před a po manipulaci s doklady provede dezinfekci rukou (preferováno) nebo používá jednorázové rukavice, které v pravidelných intervalech vyměňuje. Žáci jsou dopředu upozorněni, aby si ke zkouškám donesli vlastní psací potřeby.



Zkoušky (testy) probíhají cca 30 minut na vyčleněném PC. Po jejich absolvování jsou žáci vyzvání komisařem k praktickým jízdám. Prostory vyčleněné k čekání žáků by měly být větratelné a dostatečné velké pro daný počet žáků v daný čas, případně lze využít venkovní prostory. Než přistoupí k testům další skupina žáků, je třeba místnost důkladně vyvětrat a provést dezinfekci alespoň myši a stolů, případně opěradel židlí.

Poučení žáků před jízdou, které provádí komisař ORP, proběhne individuálně s každým žákem těsně před jízdou, nikoli hromadně. Případně lze využít časového prostoru na konci testu ve vyčleněné místnosti. Před kontrolou občanského průkazu komisařem před započetím jízdy provede komisař dezinfekci rukou. Samotné jízdy pak probíhají za stejných hygienických pravidel jako cvičné jízdy, s tím rozdílem, že je ve vozidle navíc přítomen komisař, tedy pouze 3 osoby. V případě, že musí být přítomen ještě překladatel, provede i ten dezinfekci rukou před jízdou a jízdy absolvuje s ochranou dýchacích cest.



Školení řidičů

Pravidelná školení řidičů za dané situace by měla probíhat pouze s poloviční kapacitou učeben, aby byly mezi řidiči zajištěny dostatečné rozestupy. Řidiči i školitel před vstupem do učebny provedou dezinfekci rukou a výuku absolvují s ochranou dýchacích cest. Po každé vyučovací hodině (tedy po 45 minutách) je vhodné školení přerušit a důkladně vyvětrat prostory. Po ukončení každého vícehodinového školení se doporučuje po předchozím vyvětrání důkladný úklid a dezinfekce stolů, lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší. Jsou-li nezbytné psací potřeby, je vhodné, aby každý účastník používal vlastní.

Dopravně-psychologické vyšetření

Doporučuje se kapacitu společných školení/testů snížit na polovinu. Každý řidič by měl mít k dispozici vlastní PC, na kterém bude provádět testy, měl by být poučen o donesení vlastních psacích potřeb. Společná část vyšetření probíhá po předchozí dezinfekci rukou a s ochranou dýchacích cest v provětraných místnostech. Po ukončení této společné části a po předchozím vyvětrání se provede důkladný úklid a dezinfekce stolů, lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší atd. K vyšetření psychologem přistupují řidiči po jednom po předchozí dezinfekci rukou. Vyšetření u psychologa probíhá oboustranně s ochranou dýchacích cest. Čekání na vyšetření psychologem by mělo být zajištěno ve větratelných místnostech, případně ve venkovním prostoru.

3 Provozovny do 2 500 m2

Preventivní požadavky ke všem povoleným provozovnám:

Dodržení odstupů 2 metry – doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy. Odstupy neplatí mezi osobami sdílejícími společnou domácnost.

Na místě dostupná dezinfekce rukou.

Povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník).

Manipulace personálu v rukavicích.

Rukavice i pro klienty na vyžádání.

Plochu nad 2 500 m 2 je možné přehradit páskou nebo jiným vhodným způsobem, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr.

je možné přehradit páskou nebo jiným vhodným způsobem, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr. Provozovna by měla aktivně bránit hromadění osob bezprostředně u vstupu do provozovny.

Upřednostňovat bezhotovostní platby.

Omezit koutky k sezení/odpočinkové zóny, kde by mohlo dojít ke zdržování a shlukování osob.

Nepovoluje se zkoušení oblečení, nebudou otevřeny zkušební kabinky.

V případě vrácení zákazníkem v rámci reklamace zboží ponechat tři dny v „karanténě“ bez použití. Uložit v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu se zbožím nemanipulovat ani nevracet do prodeje.

Manipulace s knihami a dalším podobným zbožím výlučně rukavicích ze strany personálu, zákazníci povinná dezinfekce rukou u vstupu a doporučená u výstupu z prodejny knihkupectví.

4 Knihovny

Pro provoz knihoven musí být dodržována následující pravidla:

zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;

Knihu po vrácení do knihovny odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících dvou dnů.

5 ZOO, botanické zahrady a arboreta

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Zájemci o návštěvu budou moci využívat výlučně vzdálený (on-line) nákup časových vstupenek bez možnosti jejich zakoupení na místě.

Komunikace směrem k veřejnosti musí být v úvodní fáze zajištěná způsobem: Nemáte-li předem zakoupenou vstupenku přes internet, k zahradě nepřijíždějte. Nákup vstupenky na místě nebude dočasně možný.

Jedná se prevence shlukování velkého počtu osoba na relativně malé ploše. Při velkém náporu návštěvníků by reálně nebylo možné zajistit a kontrolovat dodržování doporučených rozestupů.

Počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení. Vnitřní pavilony a expozice budou uzavřeny do doby, než bude možné otevřít hrady, zámky a jiná kulturní zařízení.

Organizace provozující zahrad dále zajistí:

kontrolu používání roušek návštěvníky,

zvýšenou dezinfekci areálu,

zvětšení vzdálenosti mezi lavičkami na minimálně čtyři metry,

zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,

prodej občerstvení pouze prostřednictvím automatů, ve výjimečných případech přes výdejní okénko.

Provozovatel musí učinit opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před WC, automaty, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod. Po celou dobu bude povinné nošení ochrany dýchacích cest s výjimkou dětí do dvou let a osob s těžší poruchou autistického spektra.

6 Bohoslužby (povoleny od 24. 4.)

Pro účast na bohoslužbě je nutné, aby byla dodržována následující pravidla:

bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

7 Spolková činnost

Pro účast na spolkové činnosti je nutné, aby byla dodržována následující pravidla:

zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,

mezi účastníci se dodržují odstupy nejméně 2 metry,

bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Od pátku se může sejít skupina 10 lidí, řekl Vojtěch (23. 4. 2020):