Další budova u radnice bude muset k zemi. Trhliny ve stěnách se zvětšily

Vyplynulo to z posouzení statika. Radní aktuálně schválili vyčlenění peněz na dokumentaci pro demolici této stavby.

„Budovu číslo 15 jsme sledovali už dříve a nebyla v dobrém stavu, který se navíc stále zhoršoval. Z pravidelného dohledu statika vzešla nová informace o tom, že se stav budovy zhoršil natolik, že bude muset jít k zemi,“ přiblížil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci. „Dali jsme výpovědi nájemcům, protože jsme nechtěli, aby se tam stala nějaká nehoda. Ale budova není ve stavu, že bychom ji museli staticky zajišťovat,“ doplnil.

V přízemí objektu je ještě do konce února cestovní kancelář, sídlí tam také hudebniny. V horní části jsou kanceláře. Magistrát do dubna přestěhuje úředníky jinam.

Budova vznikla ve druhé polovině 20. let minulého století o něco později než radnice, kterou navrhl architekt František Lýdie Gahura. Radnice už poslala záměr na její odstranění památkářům, protože stojí v památkové zóně.

„Návrh jsme akceptovali na základě doloženého nevyhovujícího technického stavu,“ zmínila mluvčí Národního památkového ústavu v Kroměříži Petra Zelinková.

Budova číslo 10 byla už v havarijním technickém stavu a téměř osm let je vyklizená a zavřená. Musela se staticky zajistit. Památkáři požadovali, aby se z z ní zachovala alespoň původní sklepní část, která má podle nich historickou hodnotu a sahá až do 16. století. Jinak s demolicí za dodržení několika podmínek souhlasili. U budovy 15 takové historické pozůstatky zřejmě nejsou.

„V případě, že by se při odstraňování budovy objevily archeologické nálezy nebo historické konstrukce, jejich zachování by se řešilo na základě dokumentace a odborného vyhodnocení,“ nastínila Zelinková.

Statik klasifikoval stav budovy 15 jako blízký havarijnímu a nařídil každý týden kontroly správcem, jednou za tři měsíce statikem. Při obhlídce na konci loňského listopadu se ukázalo, že se trhliny ve stěnách prodlužují i rozšiřují. Vzhledem k tomu, že podle odborníků podstatnou část poškozených konstrukcí není možné adekvátně sanovat tak, aby mohly spolehlivě sloužit další roky, přistoupí se k demolici.

Termín demolice není jasný

Pokud se objekt číslo 15 odstraní, na jeho místě by měl vyrůst větší se čtyřmi nadzemními podlažími, přičemž ten současný má dvě s obyvatelným podkrovím. Návrh nové stavby byl součástí vítězné studie kanceláře Apropos Architects zaměřené primárně na zástavbu prostoru po budově číslo 10 a vzešel z architektonické soutěže radnice před dvěma lety. Už tehdy se výhledově počítalo s tím, že budova 15 půjde k zemi. Součástí návrhu je i nová prosklená budova ve dvoře radnice.

„Dostavba bude citlivě dokomponovaná do tělesa radnice. Vítězná studie počítá s celým tímto komplexem s tím, že aktuálně se dostává číslo popisné 10 blíže ke stavebnímu povolení,“ přiblížil Brada. „Počítám, že letos nebo příští rok bychom povolení mohli mít a pak bychom práce zahájili.“

Záležet bude také na ekonomických možnostech města. Zatím tak není jisté, kdy přesně se objekt 15 odstraní a kdy vyroste nový. Podle Brady to souvisí právě s budovou číslo 10. Ještě ale nebyl stanoven časový harmonogram. Obě by však měly zůstat stát do doby, než se do nich radnice pustí. Možné je ale i to, že se práce budou týkat nejprve jen čísla 10, přičemž číslo 15 se i tak odstraní, aby byl lepší příjezd do dvora radnice pro stavební techniku.

Radnice bude mít novou fasádu

Radní na svém posledním zasedání odsouhlasili také výměnu fasády radnice směrem k náměstí Míru a Bartošově ulici. Zhruba polovinu staré a zvětralé omítky nahradí nová, udělá se i čerstvý barevný nátěr. Bude okrově béžový, tedy o něco světlejší než dnes. Podle Brady bude více odpovídat původní barvě i těm, které jsou navržené na sousedních objektech 10 a 15.

Na radnici se už dříve vyměňovala okna, takže se zapraví i poškození omítky.„Všechno se zacelí a upraví,“ uvedl Brada. „Radnice je symbolem města, takže je vhodné, aby byla v pořádku.“

Kvůli havarijnímu technickému stavu je už téměř osm let uzavřené památkově chráněné Velké kino, na jehož přestavbu radnice vybrala návrh z architektonické soutěže. Momentálně se pracuje na projektu. Jestli se do jeho opravy město pustí, bude záležet i na tom, jestli se mu podaří sehnat dotace.