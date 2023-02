Finanční nejistota brzdí velké investice, vedení Zlína radši nic neslibuje

Pokud by si měl obyvatel Zlína představit, jak se změní jeho město podle čerstvého programového prohlášení městské rady, neměl by to snadné. Objevují se v něm formulace „připravíme k realizaci“ či „budeme pokračovat v přípravě“. Důvodem opatrnosti města je zejména nejistá ekonomická situace.

„Chtěli bychom jeden velký projekt udělat, ale jsme opatrní, protože nevíme, co přesně bude v roce 2023, natožpak v roce 2024, pokud jde o příjmy města,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

„Jestli se nám nepodaří zajistit externí financování v dostatečné výši nebo prosadit změnu RUD (rozpočtové určení daní), tak uděláme poslední velký projekt na několik budoucích let. Pak musíme zvážit, který to bude,“ doplnil.

Změnou RUD by mohlo město získat 700 až 800 milionů korun, ovšem nejprve musí přesvědčit stát, aby mezi krajská města rozdělil více peněz. Ministerstvo financí je zatím proti. Když se to nepodaří, město bude závislé na úvěru (může si ještě půjčit 500 až 600 milionů korun, které si nevzalo na velkou opravu zimního stadionu, jejž mění postupně) a dotacích.

Pokud jde o velké akce, nejdál je příprava přestavby Velkého kina na víceúčelový kulturní sál, což slibovala už minulá městská rada pod vedením Korce. Další v pořadí je rekonstrukce náměstí Míru.

„Před rokem nemohl nikdo čekat, že bude inflace až dvacet procent. Nevíme také, jaký bude výběr daní, a neznámých je více,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti majetek a územní plánování. „Pokud budeme závislí na tom, co nám stát přidělí, tak se teď nedá přesně říct, co uděláme.“

Městská rada slibuje pouze rekonstrukci kina Květen, domova pro seniory v Malenovicích a zmodernizování hřiště pro skateboard u dopravního podniku. Další projekty jako přestavba Velkého kina a náměstí Míru či dostavba radnice na místě uzavřeného domu číslo 10 by měly být podle programového prohlášení nachystané. Pokračovat se bude v přípravě opravy tělocvičny 1. základní školy a přístavby Kongresového centra.

Další investice chce město udělat v rámci ITI (Integrální teritoriální investice), ale i tady bude závislé na získaných dotacích. Jde například o úpravy Gahurova prospektu, zámeckého parku nebo části Cigánov, tyto akce ale nejsou v prohlášení zmíněny.

Výstavba bytů? Nic konkrétního

Programové prohlášení není konkrétní ani v oblasti bytové problematiky, ačkoliv všechny strany před volbami slibovaly výstavbu bytů. Okrajově je zmíněna zástavba v lokalitě Boněcko, kde mají vyrůst bytové domy.

„Chápu, že by bylo dobré uvést konkrétní závazek, ale nechceme zmiňovat novou výstavbu, pokud nevíme, že na ni budeme mít peníze,“ zmínil radní na bytovou problematiku Jiří Robenek (Piráti). Před volbami hovořil o levné výstavbě bytů z modulů, což by mohla být dostupnější forma bydlení. Ani tady není zatím nic konkrétního.

Klíčovou oblastí ve Zlíně je doprava. V prohlášení jsou uvedeny konkrétní projekty, ale opět bez záruky, že se s nimi během čtyř let začne. Ať už jde o obchvat Zálešné, nebo Pravobřežní komunikaci, která povede po břehu Dřevnice z Prštného pod Jižní Svahy.

„To jsou velké projekty, takže těžko soudit. Pokud budeme mít stavební povolení, postavíme, co půjde,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek (ANO).

Radnice chce také upravit režim parkování v centru a připravit projekt modrých zón i plochy pro další záchytná parkoviště, která by měla ulevit centru od aut. Mohla by vyrůst pod sportovní halou u Březnické ulice nebo u příjezdové cesty do města z Fryštáku. Konkrétnější informace o tom však v programovém prohlášení nejsou.

Chybí priority, vadí opozici

Není tam ani uvedena přestavba křižovatky ulic Mostní a Březnická, ale s ní by se mělo v březnu začít. A letos v květnu radnice dokončí výstavbu prvního záchytného parkoviště v Přílukách.

Město naopak slibuje, že vyhlásí soutěž na plochu po betonovém torzu na Jižních Svazích, přidá peníze místním částem, mezi něž rozděluje 25 milionů korun, a pokusí se zmenšit památkovou zónu. Další části programového prohlášení jsou spíše obecné. Opozice však příliš kritická není.

„V podstatě se dá souhlasit se vším, co je v programovém prohlášení obsaženo,“ reagoval zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Co v něm však postrádáme, jsou priority. Co, proč a kdy bude hotovo. Souvisí to podle nás už s letitou absencí dlouhodobějšího plánu rozvoje Zlína,“ míní.

Zastupitel Pavel Sekula (SPD) už delší dobu mluví o nutnosti stavět byty. „Volební sliby jsou jedna věc a plakát snese všechno, ale možnosti jsou omezené,“ uvedl. „Vím, v jakém stavu jsou veřejné finance, kde se pohybují ceny stavebních prací a jak jsou nastavené hypotéky a možnosti úvěrů.“