Na Velikonoční stůl patří beránek, mazanec i frgál, říká cukrářka

Na přípravu těsta: 250 g cukru krystal, 300 g polohrubé mouky, 5 vajec, 50 ml oleje, 40 g rozinek, 40 g vlašských ořechů, 40 g hořké čokolády, 1 citron, 20 g prášku do pečiva, 50 ml vlažné vody

Na vymazání a vysypání formy: 50 g Hery, 50 g polohrubé mouky

Na polevu: 500 g fondánu, 1 bílek, citronová šťáva z citronu



Postup:

1. Žloutky z vajíček oddělíme od bílků. Žloutky přidáme do cukru, vyšleháme, přidáme olej, opět vyšleháme a přidáme vlažnou vodu.

2. Mouku s kypřicím práškem prosejeme přes síto do druhé misky a přimícháme zbylé suroviny – mouku, rozinky, nasekané ořechy a čokoládu, nastrouhanou kůru z jednoho citronu, k tomu vyšlehanou pěnu z bílků.

3. Vše spojíme do těsta, které důkladně vypracujeme, ideálně s použitím kuchyňského robota.

4. Formu vymažeme Herou a vysypeme moukou, nalijeme do ní těsto (zhruba do výšky dvou třetin formy, protože při pečení ještě nabude) a vložíme do trouby. Pečeme shora i zespodu 55–60 minut na 155 °C. Po upečení necháme formu i těsto vychladnout, teprve poté opatrně vyklopíme.

5. Pro zdobení vytvoříme polevu z bílku, fondánu a citronové šťávy. Cukrářským zdobítkem tvoříme na pečivu kudrlinky, na oči použijeme dva kousky čokolády.

Po zatvrdnutí polevy dozdobíme mašličkou kolem krku.



Zdroj: www.valachy.cz