Únos se stal. Oběť ale nedokáže pachatele identifikovat, říká žalobce

Byl to neobvyklý pohled. Na stěnu soudní síně se promítaly záběry z policejního auta, které kopírovalo trasu, již absolvovala unesená žena v lednu 2014.

Šlo o dceru kontroverzního kroměřížského podnikatele, po níž únosci podle žalobce chtěli 100 milionů korun. Počkali si na ni před jejím domem v Kroměříži, na parkovišti ji vtáhli násilím do auta, tam ji spoutali, dali na hlavu pytel, několikrát ji uhodili a jezdili s ní po okolí.

Peníze měl mít někde ukryté její otec, vydělal je na nelegálních obchodech s pohonnými hmotami, za což si odpykává trest.

Podle obžaloby obvinění ženu nad ránem vysadili u obce Vrbka na Kroměřížsku s tím, že jim následujícího dne peníze přiveze na benzinovou pumpu u Brna. To se ale už nestalo.

„Mělo to být zhruba tady, bylo vidět ještě světla z Kroměříže. Tady byla žena vysazená, šla pěšky směrem dolů do Kroměříže,“ popisoval na policejních záběrech Vladimír Zavadil, který je jedním z pěti obžalovaných.

Ke spoluúčasti na únosu se přiznal, stejně jako další obžalovaný Ladislav Faltýnek. Zbývající tři obžalovaní, údajně hlavní pachatelé, vinu odmítají. Jsou to Tomáš Salvet, Ivo Lorenc a Jakub Steidl.

Promítání policejních záběrů sledoval i Michal Šnajdr, který byl za únos neprávem odsouzený v roce 2016 k deseti letům vězení, přičemž zhruba rok si odseděl na Mírově.

Je to sedm let, matně vzpomínal obžalovaný

Soudce Jiří Dufek se Zavadila ptal, kdo držel ženu na zadním sedadle auta. On odpověděl, že neví.

„Seděla sama?“ tázal se Dufek. „Myslím si, že ne, ale nevím,“ odpovídal neurčitě Zavadil. „Je to sedm let, těžko se mi to popisuje,“ vysvětloval.

Na záběrech byla vidět zimní krajina a hlavně lesy. Podle spisu únosci ženu vozili nějakou dobu po lesních cestách, než ji vysadili. Trasu si s policisty projel pouze Zavadil a vypovídal podobně jako poškozená.

„Říká se tomu prověrka na místě. Dělá se v případě, kdy má pachatel ukázat, kde byl spáchán trestný čin, v tomto případě, kde došlo k únosu, k zastávkám a k propuštění poškozené na svobodu. Má ukázat místa v reálu,“ vysvětlil žalobce Martin Malůš.

Prověrka podle něj potvrdila minimálně to, že místo únosu a propuštění souhlasí s tím, co říkala poškozená. „Jde o informace, které mohl znát jen pachatel, případně osoba, která s tím byla obeznámená,“ upozornil.

To je podle žalobce zásadní, neboť obžaloba stojí zejména na výpovědích Faltýnka a Zavadila. „To je zásadní důkaz,“ řekl Malůš. „Byť jsou v jejich výpovědích rozpory, tak si to nevymysleli. Jsou to reálné věci. A pokud říkají, že se toho účastnili i ostatní, tak to na sebe navazuje,“ míní žalobce.

Shoduje se třeba to, jak žena popisuje auto, v němž byla unesená. Tvrdí, že šlo o velký tmavý vůz s dieselovým motorem, automatickou převodovkou a koženými sedačkami. Tomu odpovídá audi, které patřilo Zavadilovi, jenž ho podle žalobce spolupachatelům poskytl.

Vypovídat má unesená žena

Obžalovaným hrozí 8 až 15 let vězení. Faltýnek byl v roce 2016 odsouzený na pět let spolu se Šnajdrem, soud ale loni rozsudek zrušil a povolil obnovu řízení. Důkazy potvrdily, že Šnajdr s tímto činem neměl nic společného. Státní zástupce proto jeho stíhání zastavil.

Faltýnek vypovídá nejpodrobněji, ale svá tvrzení během vyšetřování mění. Nejdříve tvrdil, že s případem nemá nic společného. Teprve o pár let později podle svých slov řekl pravdu.

Tvrdil, že mu bylo vyhrožováno a neodvážil se mluvit otevřeně hned. I teď mluví o tom, že je vystavený nátlaku, například od Salveta, který ho údajně i držel pod krkem. Když jel v úterý k soudu na první hlavní líčení v obnoveném procesu, někdo mu údajně vypustil kola u auta.

„Chtěl bych uvést pravdivě, jak se věci staly,“ předeslal před svojí úterní výpovědí Faltýnek, který se už dříve Šnajdrovi omluvil.

Hlavní líčení dnes soud odročil na polovinu října, kdy budou vypovídat svědci. Promluvit by měla i poškozená. Otázka je, zda může vnést do případu větší jasno.

„Domnívám se, že její výpověď nebude zásadní,“ naznačil Malůš. „Nesporné je, že se skutek stal, sporné je to, že se ho dopustily osoby, které jsou v současnosti před soudem. Poškozená je nedokázala identifikovat,“ podotkl.

Proti Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi mluví výpisy z telekomunikačních dat, které ukazují, že byli na místě činu. Oni podle Malůše většinou tvrdí, že tam byli, ovšem z jiného důvodu.