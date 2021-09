Vstupné do Baťova památníku se zvyšuje, lidé v něm uvidí dočasné výstavy

Město zvýšilo vstupné z 80 na 99 korun, což odkazuje k baťovským cenám končícím devítkou. Dětské a seniorské vstupné se mění ze 40 na 49 korun, rodinné ze 160 na 199 korun.

„Hlavním důvodem zdražení je rozšíření nabídky památníku, konají se tam zejména dočasné výstavy. Kromě toho, že člověk navštíví prostor samotný, může vidět i něco navíc,“ uvedl náměstek primátora Pavel Stojar, který má tuto oblast v kompetenci.

Do konce srpna se v památníku konala výstava velkoformátových fotografií Zlína z přelomu 19. a 20. století, tedy v době začátků firmy Baťa. V září a říjnu se tu uskuteční Zlínský salon mladých.

„Úprava ceny vzešla také z analýzy podobných institucí, kterou jsme si dělali. Památník ale pořád vychází velmi výhodně, i když má zvednuté vstupné,“ řekl Stojar.

Například prohlídka hradu v Malenovicích vyjde dospělého na 120, seniora na 80 a dítě na 50 korun. V památníku dostanou návštěvníci navíc výklad od proškolených průvodců. V ceně jsou zahrnuty i komponované prohlídky pro rodiny, během kterých se dětem věnuje odborná lektorka.

Nabídka se bude dále rozšiřovat. Během příštího roku by se v památníku mohly objevit hodinky, které nosil Tomáš Baťa v době svého tragického úmrtí v roce 1932, kdy se s ním v Otrokovicích zřítilo letadlo.

„Hodinky budou ve speciální vitríně, na které pracujeme. Chtěli bychom, aby byla v přízemí, zatím ale nevíme, v jaké části. Je dost obtížné tam něco umístit, aby to nerušilo celý prostor,“ naznačil architekt Petr Všetečka, který je autorem přestavby památníku.

Když se původní Památník Tomáše Bati v roce 1933 otvíral, nechyběly v něm busty zakladatelů obuvnických závodů, sourozenců Tomáše, Antonína a Anny Baťových. Město zvažuje, že by podle dobových fotografií udělalo jejich repliky, jež by se opět umístily do památníku.

V památníku se konají svatby a natáčejí klipy

Dál by se ovšem zaplňovat neměl, pokud nepočítáme zmíněné dočasné akce, které se konají v horní části budovy. Magistrát už delší dobu řeší, jak tento prostor využít.

„Chceme památník oživit s tím, že musí zůstat pietním prostorem, jehož primární úlohou je vzpomínka na Tomáše Baťu,“ sdělil Stojar. V zimě, kdy je dříve tma a uvnitř památníku chladno, by se podle něj mohl například zajímavě nasvítit zvenku.

Všetečka se přiklání spíše ke strohé verzi. Čím méně věcí bude v interiéru, jemuž dominuje replika letadla, v němž se Baťa zabil, tím lépe. „Každá aktivita se posuzuje individuálně, což je v pořádku. Chceme, ať památník žije, ale ať jsou všechny akce časově limitované,“ podotkl Všetečka.

Památník Tomáše Bati je také využívaný i jinak, lidé si ho mohou pronajmout na svatby nebo jiné příležitostné akce, konají se v něm přednášky i projekce. Natáčejí se tam klipy, památník se objevuje v reportážích ze Zlína. Ceny za pronájem na tyto akce zůstává stejný, hodina stojí 1 300 korun.