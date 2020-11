Učením na dálku studenti praxi nezískají, varují ředitelé odborných škol

Mají to spočítané na dny a čas utíká stále rychleji. Ředitelé středních odborných škol ve Zlínském kraji se shodují, že se studenti musí vrátit k odborné praxi nejpozději na konci listopadu.

Jen tak je dokážou bez potíží a kompromisů naučit všechno potřebné, aby se příští roky na trh práce nedostávali méně vzdělaní absolventi. Nebo aby je koronavirová epidemie nebrzdila v dalším studiu. Současný vývoj jim dává naději.

„Pětadevadesát procent studentů, napříč všemi obory, přistoupilo k distanční výuce velmi dobře. Největší problém tak máme skutečně s tím, že se nemohou dostat k technologiím,“ potvrdil ředitel Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí Petr Pavlůsek.

Proto teď doslova čarují s distanční výukou, aby studenti zvládli všeobecné a teoretické předměty a zároveň byli připravení na návrat do odborných dílen. Na dálku s nimi probírají teoretické podklady pro to, co se mají učit v dílnách či laboratořích. Tím si vytváří mírnou časovou rezervu.

„Musíme doufat, že se studenti do praxe vrátí co nejdříve, nejlépe hned v první vlně rozvolňování,“ doplnil ředitel. S tím se sice v tuto chvíli nepočítá, konec listopadu by se ale možná stihnout dal. Ministr školství ve středu oznámil, že 18. listopadu se znovu otevřou první a druhé třídy základních škol a také speciální školy.

„Počítáme s tím, že další rozvolňování půjde podle plánu, který jsme představili před týdnem,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.

Obavy maturantů. Stihnou se na zkoušku připravit?

To znamená, že jako druhé přijdou na řadu závěrečné ročníky základních, středních i vyšších odborných škol a teprve třetí v pořadí je praktická výuka. Jaké budou mezi jednotlivými kroky rozestupy, bude záviset na vývoji situace.

„Jenomže odborná praxe se samozřejmě týká i studentů závěrečných ročníků, kteří navíc dělají praktickou maturitní zkoušku. Kdyby výpadek trval déle, je otázka, jestli bychom je stačili připravit,“ upozornila ředitelka Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti Dana Tománková.

Nezbytná je ale pro všechny, nejen studenty, kteří míří k závěrečným zkouškám a maturanty. Jejich studium postihla už první vlna epidemie v předchozím školním roce. Také tehdy jim vypadla část povinné praxe, jak ve škole, tak i přímo ve firmách. Jenomže mladším studentům zase mohou chybět základy, na kterých zbytek studia stojí.

K profesionálním programům se grafici nedostanou

„Co se týká dovedností žáků, tam teď skutečně cítíme ohrožení kvality jejich studia. Oni budou mít znalosti, to distanční výuka zvládne. Ale dovednosti získají jen při praxi, a to se na dálku udělat nedá,“ mínil ředitel Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně Jiří Charvát.

Třeba budoucí grafici se téměř nemají šanci dostat k profesionálním grafickým programům, s kterými pracují ve škole. „Jednak jsou velmi drahé a jednak mají velké nároky na počítačové vybavení, málokdo má doma počítač, který by to zvládl,“ vysvětlil Charvát.

Už dnes ředitel ví, že jeho končící ročníky tentokrát nebudou mít praxi ve firmách. V tomto školním roce si je škola podrží v dílnách, aby studenti měli čas dohnat, co zameškali.

Úzká spolupráce, kterou školy a zaměstnavatelé ve Zlínském kraji budují řadu let, je prospěšná pro všechny. Studenti se díky ní často dostanou k technologiím, které školy nemohou mít, a zvykají si na reálné prostředí. Firmám se tím zase zkracuje doba potřebná k jejich zaškolení, pokud je přijmou jako zaměstnance.

Budoucí sestry chodí do nemocnic jen jako sanitářky

Střední školy v kraji jsou na odbornou výuku dobře vybavené. Například Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti spojuje tři zcela odlišné obory. Strojaři a elektrotechnici zvládnou praxi ve vybavených školních dílnách a odborných učebnách.

Stejně tak studenti oboru hotelnictví. Ti chodili na praxi do restaurací nebo třeba cestovních kanceláří a kromě řemesla se v nich učili jednat se zákazníky. I tento obor by si ale nakonec mohl vystačit ve škole, která má k dispozici cvičnou kuchyni i restaurační prostor.

Zřejmě největší překážku tak bude chybějící praxe znamenat pro budoucí zdravotníky. Paradoxně přesto, že všechny studentky posledního ročníku už týdny pracují v Uherskohradišťské nemocnici.

Do povinné praxe se jim to započítá, jenomže teď jsou na pozici sanitářek a práci všeobecné sestry, kterou se mají naučit, mohou jen sledovat. „Je ale dobře, že aspoň mohou pracovat v prostředí nemocnice,“ podotkla Tománková.