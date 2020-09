První školy v kraji zasáhl koronavirus, nařizují roušky nebo karanténu

Student Střední školy Kostka ve Vsetíně přišel první školní den do třídy s mírnými příznaky nachlazení. Poté zůstal doma a o den později se dozvěděl, že má pozitivní test na koronavirus.

„Oznámil to minulý týden ve čtvrtek. V pátek jsme proto zrušili výuku a kompletně vydezinfikovali prostory školy,“ popsal ředitel školy Karel Kostka.

Studenti a vyučující, kteří s nemocným byli v kontaktu, podstoupili testy a během víkendu dostali výsledky. Všechny byly negativní. Na následujících deset dnů nařídil ředitel nošení roušek v prostorách školy.

„Pokud to bude v pořádku a další případ se nevyskytne, zase je odložíme,“ naznačil Kostka.

Stejná situace nyní nastala ve zlínském gymnáziu na náměstí T. G. Masaryka. Tam byli studenti v kontaktu s pozitivně testovaným spolužákem dva dny a po dohodě s hygienou nastoupila celá třída včetně čtyř vyučujících do karantény.

Počínaje 1. zářím je karanténa zkrácená na deset dnů. „Výuku studenti nepřeruší, rovnou najíždíme na distanční formu,“ uvedla ředitelka gymnázia Alena Štachová.

Škola se průběžně dezinfikuje a platí v ní nařízení nosit roušky. Týká se to společných prostor i části výuky. Pokud se v hodině setkávají studenti z více tříd, pak musí mít roušku i v lavici. Škola totiž nabízí u některých předmětů cizojazyčnou výuku. V takovém případě se učí po skupinách a v těch se setkávají studenti napříč všemi třídami v ročníku.

Pro vyučující pořídili respirátory. „Je to situace, které se nedá stoprocentně předejít. Apelujeme ale na rodiče, aby děti s příznaky nemoci neposílali do školy,“ připomněla Štachová.

Zlínské gymnázium má zhruba 700 studentů. „V takto velkých školách je statisticky nemožné, aby se nikdo nedostal do kontaktu s rizikovou osobou,“ řekl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

Podle něj jsou střední školy na takovou eventualitu připravené. Ředitelé mají za úkol více propracovat systém distanční výuky, zajistit školení učitelů a dokoupit techniku, pokud je to potřeba.

Manuál od ministerstva

Ministerstvo školství vydalo před několika dny aktualizovaný manuál pro školy, v němž mimo jiné popisuje postup při prokázání nákazy. Pravidla má i hygiena, se kterou dotčené školy jednotlivé kroky konzultují.

Přesto jsou různé možnosti řešení. Například zrušení vyučování na jeden den, jak to udělali na vsetínské škole, nikde doporučeno není. Bylo to ale na začátku školního roku, kdy se ještě naplno neučí, a navíc šlo o pátek. Proto studenty okamžitě rozdělili a získali tři dny, během kterých se mohla nákaza, pokud by tam byla, projevit i u dalších studentů. Nikoliv však v kolektivu.

„Doporučení jsou dobrá, ale chce to především používat selský rozum,“ shrnul Kostka.

Ze stejného principu vycházejí doporučení Zlínského kraje. Ten v současné situaci oficiální stanoviska nedává, protože není aktivovaný krizový štáb. Pokud by to však bylo nutné, chce opakovat dobrou zkušenost z Uherského Brodu a Napajedel, kde se v minulých měsících lokálně rozšířila nákaza.

„Osvědčila se nám rychlá a rozsáhlá dezinfekce a roušky. I u škol bychom proto šli cestou nárazových opatření v místě nákazy. Jejich plošné zavírání je až poslední možností, které musíme předejít,“ reagoval hejtman Jiří Čunek.

Kroměříž nařídila roušky

Třetí střední školou, kterou omezila nákaza koronavirem, je Střední odborná škola a gymnázium ve Starém Městě. Tam je v karanténě vedení školy a někteří pedagogové. Ředitel školy proto nařídil nošení roušek do doby, kdy bude mít k dispozici negativní testy. Mimo jiné proto, že na včerejší den připadl náhradní termín maturitní zkoušky.

Krajská hygiena dále eviduje dvě mateřské a pět základních škol. Z toho dvě školy, v Nivnici a v Uherském Brodě Na Výsluní, nastoupily karanténu ještě před zahájením školního roku. Týkala se pedagogických sborů, proto žáci rovnou zahájili školní rok distančně. Uzavřená je momentálně zlínská mateřská škola Kúty, která se kvůli karanténě ocitla v personální nouzi.

Na základních školách pěti největších měst v regionu byla v úterý odpoledne situace klidná, nákazu nehlásila žádná z nich.

Například radnice v Kroměříži ale ve svých základních školách nařídila nošení roušek s platností od čtvrtka. Povinné budou na chodbách či v šatnách a všude tam, kde se setkávají žáci z různých tříd či učitelé se svými kolegy. Ve třídách je mohou odložit. „Jedná se o preventivní opatření,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Od začátku pandemie evidují hygienici ve Zlínském kraji 922 případů nákazy koronavirem, z toho 635 lidí se vyléčilo a 4 v souvislosti s onemocněním zemřeli. Nyní je tady 283 nemocných. Za posledních 24 hodin se objevilo 18 nově nakažených, za poslední týden pak 106.