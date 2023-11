Větší haly a stadiony ve Zlíně budou patřit městu, pošle do nich 20 milionů

Město slibuje, že do jejich proměny pošle v následujících pěti letech nejméně dvacet milionů korun. Nejprve zřejmě přijde na řadu sportovní hala, která je jedním z nejvyužívanějších míst pro tréninky a zápasy ve městě.

Areály vlastnily Sportovní kluby Zlín (SK Zlín), které na jejich údržbu a rozvoj neměly peníze. Proto se jejich vedení dohodlo s městem, které tak už dříve získalo fotbalový či hokejový stadion. Aktuální převod již posvětili i zastupitelé.

„Nebyl jiný silný partner než město, takže pro něj byla povinnost, aby sportoviště převzalo. Vnímáme potřebu podpory zdravého životního stylu a sportování,“ shrnul primátor Jiří Korec (ANO).

Podle něj je možné, že objem peněz se ještě zvýší. „Chceme si udělat vlastní pasportizaci všech sportovišť. Uvidíme, co bude nejakutnější. Budeme chtít sportovní infrastrukturu zkvalitnit,“ uvedl Korec.

„Sportovní hala Datart není v nejhorším stavu, ale je to nejrozsáhlejší sportoviště z těch, co přebíráme. Předpokládám, že vzhledem k jejímu rozsahu bude potřebovat největší finanční prostředky,“ odhadl.

Podle Romana Macka, předsedy výkonného výboru Sportovních klubů Zlín a šéfa místního volejbalu, jde o unikátní sportoviště. Za posledních pět let se tam sice proinvestovalo dvacet milionů korun, zejména v interiéru, venkovní investice by ale byly potřeba.

„Problémem je opláštění haly, které je třeba opravit, případně instalovat solární panely. Před časem jsme také za několik set tisíc korun zachraňovali střechu, do níž zatékalo,“ řekl Macek. Je přesvědčený, že převod majetku pod město přinese stabilitu pro rozvoj sportu. „Jiná cesta nebyla,“ nepochybuje.

Podle primátora je ve Zlíně sportovní infrastruktura nedostatečná a zastaralá, proto chce město zvýšit podporu sportu. Ve smlouvě se také zavazuje, že dalších dvacet let zajistí údržbu a rozvoj přebíraných sportovišť. To je ale podle opozice možné nebezpečí.

„Trápí nás závazek na dvacet let. Co se stane, když město nebude mít peníze?“ ptala se na posledním zasedání zastupitelstva Kateřina Francová (STAN).

„Může to nastat, ale pravděpodobnost je velmi malá,“ reagoval ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).

Kluby budou obsazovat haly přednostně

Výhrady měli také členové opozičního hnutí Zlín 21, zastupitel Jaroslav Juráš opakovaně upozorňoval na závazky města. To například slibuje, že oddílům, jež jsou dnes součástí SK Zlín, umožní přednostní obsazování sportovišť na dalších deset let. Příští rok jim pošle dotace na kompletní zaplacení nájmu, pak už budou mít všechny kluby podmínky stejné.

„Je to právo první volby,“ naznačil Korec. „Bude na nich, kolik hodin sportoviště budou využívat. Budou to mít zpoplatněné jako ostatní. Bude záležet na ekonomice daného spolku, která se bude odvíjet od výše dotačních titulů a členských příspěvků,“ doplnil.

„Taková je realita. Rozumím tomu, že strategie bude pro všechny stejná. Kluby mají rok, aby se na to připravily. Uvidíme, jak to zvládnou,“ konstatoval Macek.

„Kvituji, že radnice příští rok uhradí nájem ze sta procent, abychom se na to mohli připravit. Oddíly si budou moci i potom zažádat o dotaci. Nebude to tak, že by jim město peníze úplně odřízlo. Většina sportů by na tom měla být v přepočtu lépe,“ doufá místopředseda házenkářského klubu a zastupitel za ODS Milan Foukal. Nájem by neměl být komerční, ale měl by zohledňovat to, že jde o sport.

Magistrát přebírá sportoviště bezplatně, jen za správní budovu SK Zlín v Hradské ulici zaplatí dvacet milionů korun, což je polovina její hodnoty. Zbytek vloží právě jako investici do sportovišť. Zavazuje se také, že dalších dvacet let je nepřevede bez adekvátní náhrady na třetí osobu bez souhlasu SK Zlín.

O majetek se bude starat městská organizace Steza, která dříve spravovala pouze městské lázně a venkovní bazény. Od letoška pod sebe dostala zimní stadion i přilehlou CCM Arénu. Od října rovněž převzala správu Stadionu mládeže, který je dlouhodobě v majetku města. Přejít pod ni má také fotbalový stadion.