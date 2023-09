Zlín bude vlastnit další sportoviště, klubům dává jistotu dvaceti let

Radnice přinese stabilitu, říká Macek Podle Romana Macka, předsedy výkonného výboru Sportovních klubů Zlín a šéfa místního volejbalu, byl přechod sportovišť pod město nevyhnutelný. „Ocitli jsme se v situaci, kdy financování velkých tělovýchovných jednot bylo velmi složité,“ řekl Macek. „Proto jsme hledali cestu, jak dál,“ dodal. Jednání ale byla náročná, že?

Ano, už proto, že v SK Zlín jsou tři kategorie oddílů, které se mezi sebou liší. První využívají sportoviště vlastněná SK Zlín, příkladem je volejbal, házená, basketbal nebo mládežnický fotbal. Další jsou v nájmech mimo „naše“ sportoviště, příkladem jsou zástupci České asociace Sport pro všechny, kteří využívají různé tělocvičny a podobně. A třetí jsou ti, kteří tady nesportují a mají sportoviště mimo Zlín, jako například chataři nebo lyžaři. Je pro vás dohoda s městem zárukou stability?

Jsem o tom pevně přesvědčený. Jednali jsme řadu měsíců a vysvětlovali si dopodrobna spoustu věcí. Městu věřím, jednání z jeho strany bylo hodně seriózní. Z opozice zněla kritika, že si radnice zadělala na problémy tím, že vám na dvacet let slíbila přednostní využívání areálů.

Je přirozené, že pokud někde dlouhé roky děláme sport, chceme mít jistotu, že ho tam budeme moci provozovat i nadále. Řešilo se to i u fotbalového stadionu, který leží ve středu města, a co kdyby přišel developer, který by na jeho místě chtěl něco postavit? Žádali jsme záruku, aby měl fotbal kde hrát, město by tak muselo postavit stadion někde jinde. Stejný mechanismus platí pro sportovní halu, která se nachází na lukrativních pozemcích v blízkosti centra. Která sportoviště budou potřebovat opravu jako první?

Klenotem mezi nimi je sportovní hala. Za posledních pět let se tam proinvestovalo 20 milionů korun, ale další budou třeba, byť ne okamžitě. Celkově předáváme sportoviště v relativně dobrém stavu a se zavedeným managementem. Žádné z nich není na spadnutí, spíše jde o financování jejich provozu, energií či menší revitalizace. Co se mění pro sportovce nebo rodiče žáků či dorostenců?

Vůbec nic, kluby normálně pojedou dál. Jen už se nikdo nebude muset třepat, co se bude dít, pokud nám nepřijdou dotace na činnost. Radnice je silný vlastník, který přinese stabilitu.