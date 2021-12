Vítěz z Nagana Čechmánek je počtvrté u soudu, požaduje výslech znalce

Žalovaná škoda je 15 milionů korun, reálné dluhy se mohly pohybovat okolo 70 milionů.

Čechmánka zlínský soud už třikrát zprostil obžaloby, odvolací soud verdikt po odvolání žalobce ale vždy zrušil. Naposledy přidělil případ i novému senátu, který řídí soudce Pavel Dvorský.

Ten se nyní dohodl s obhajobou a obžalobou na tom, že celé řízení nepoběží znovu, ale že přečte záznamy o všem, co se v něm odehrálo. Vypovídat by měl pouze jeden svědek, jehož navrhla obhajoba.

„Chtěli bychom provést výslech inženýra Janíčka, který zpracovával znalecký posudek,“ řekl advokát Tomáš Štípek.



Petr Janíček je soudní znalec z oboru účetnictví a daní. Už dříve u soudu řekl, že Čechmánkův majetek měl větší hodnotu než jeho dluhy.



„Pokud by prodal veškerý svůj majetek, měl by zdroje, aby uhradil své závazky. A když ne všechny, tak minimálně podstatnou část z nich,“ uvedl v roce 2018 Janíček. „V rámci konkurzu ale těžko svým závazkům dostojíte,“ dodal tehdy.

Bývalý vynikající hokejový brankář dorazil ve středu k soudu osobně. Čelí obžalobě, že dlužil peníze společnostem, které pro něho stavěly například minipivovar s restaurací ve Zlíně. Podle žalobce si je najímal už ve chvíli, kdy musel minimálně tušit, že je v takových finančních potížích, že jim nebude moci zaplatit.

Čechmánek mluví sám o sobě jako o oběti insolvence, po jejímž vyhlášení už nemohl nakládat se svým majetkem.

Nemohl ho tedy ani prodávat a z utržených peněz případně splácet dluhy. První tři zprošťující verdikty mluvily právě o tom, že měl více majetku než dluhů, navíc se ho nesnažil zbavovat.



Podle odvolacího soudu ale situace tak jednoznačná není. „Jde o to, ve kterém okamžiku si obžalovaný musel být jistý, že závazky už nebude schopen splatit,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.



Tento soud zrušil osvobozující verdikt jen částečně. Potvrdil ho v bodě jedna, který se týkal období od března do dubna 2011, naopak ho zrušil za období od dubna 2012 do srpna 2014, kdy byla finanční situace Čechmánka horší. Zmínil také, že na majetku byly bankovní zástavy. Nový rozsudek by mohl zaznít na začátku příštího roku.