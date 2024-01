Konec velké tradice? Páleničářů na Zlínsku ubývá a chybí jim nástupci

Páleničář Bohdan Žákovský z Lukova už má osmdesát a pořád vyrábí slivovici. Loňský rok byl na ovoce velmi slabý, neurodily se téměř žádné švestky ani jablka, takže poptávku zvládl vyřídit sám. Když ale přivážejí lidé výrazně více kvasu, už to sám nezvládá. A najít někoho spolehlivého na vystřídání u kotlů je velký problém.

„Mám synovce, který je zaměstnaný a v pálenici jenom dopaluje. To, že by si vzal dovolenou a sám pálil, dělat nechce,“ popsal Žákovský. „Může to dopadnout i tak, že bude s pálenicí konec,“ připustil.

Pálení se věnuje celý život, už od svých patnácti. A ještě předtím chodíval do pálenice pomáhat. Bavilo ho to. Doba se však změnila.

Starší páleničáři se shodují v tom, že mladí lidé nemají o výrobu na Moravě tak oblíbené slivovice velký zájem. Tradice upadá.

„Dříve to byl svátek, když se jelo do pálenice, teď mladší lidé dovezou kvas a jen si pak přijedou pro vypálenou slivovici,“ poznamenal páleničář Lubomír Chalupa z Březnice. „Přístup je dnes jiný. Ani trnky už moc lidí trhat nechce, třešně vůbec nikdo.“

Pomocníky marně shánějí několik let

I podle něho to může nakonec vést k tomu, že začnou pálenice zanikat. Z vlastní zkušenosti ví, o čem mluví. V pálenici má dva lidi v důchodovém věku a další dva by ještě potřeboval. Už dlouho.

„Několik roků nemůžeme nikoho sehnat. Dávali jsme si inzeráty, máme to vylepené na pálenici. Nikdo o to ale nemá zájem,“ všiml si Chalupa. „Všichni říkají, že je to veliká zodpovědnost, kterou nechtějí mít.“

Podobnou zkušenost mají také v pálenici v Kunovicích, kterou provozují tamní zahrádkáři.

„Pracujete s cizím materiálem a nevíte, co od něho čekat a co v něm je,“ zmínil tajemník Českého zahrádkářského svazu Kunovice Jiří Šácha, který se stará o pálenici. „Někdo do kvasu nahází všechno možné a pak si stěžuje, že pálenka není dobrá.“

Vzpomněl i na to, jak je zákazníci osočili, že jim odebrali kvasu. „Lidé jsou různí, musíme to s nimi vydržet,“ shrnul Šácha.

Na Moravě je příliš pálenic, byznys tu nekvete

V Kunovicích mají alespoň plný stav, nikoho neshánějí. Ovšem všichni jsou v důchodovém věku. „Je otázkou času, kdy zavřeme,“ obává se Šácha. „Když nikoho neseženeme, za dva tři roky to nastane.“

Výjimkou potvrzující pravidlo je Filip Mareš. Má 35 let a pálí šestou sezonu ve Vsetíně. Pomocníka nepotřebuje. Ovšem také on registruje, že se lidé do tohoto oboru nehrnou. „Je to dřina, kterou mladá generace nechce tolik dělat,“ předestřel Mareš. „Navíc je nás hodně a máme velkou konkurenci. Je nás příliš na současný stav, pálenic je od 90. let trojnásobek.“

Podle něho je v na Moravě 300 pálenic na 3 miliony lidí, v Čechách 200 pálenic na 7 milionů.

Z toho vyplývá, že pálení ve Zlínském kraji není ani velký byznys, což je další minus, které zájemce odradí. „Je to jen pro nadšence,“ podotkl Mareš. „Mladá generace půjde dělat raději něco jiného.“

Moc dobře také ví, že není snadné stát se dobrým výrobcem slivovice. „Jako pomocníka ještě někoho seženu, ale počítat peníze, měřit líh a ředit pálenku, to už se nikomu dělat nechce,“ poznamenal Šácha.

Dříve měli zájem o přivýdělek alespoň důchodci, ale ani to už dnes neplatí. O práci tolik nestojí, což může souviset i s tím, že odcházejí později do důchodu.

Plat pro páleničáře příliš roli nehraje

Páleničářství tak kopíruje zemědělství, kde si podnikatelé stěžují už delší dobu na to, že nemůžou sehnat lidi na manuální práci. „Kdo chce dneska hospodařit? Vždyť nikdo nemá krávu,“ podotkl Žákovský.

I proto se dívá s nejistotou do letošního roku. Pokud se urodí hodně ovoce, může mít problém. „Nevím, co mě čeká a kdo mi pomůže,“ přiznal.

Pokud by s pálením skončil, za tragédii by to však nepovažoval. „Stávají se horší věci, co člověk nadělá. Ale pálení slivovice je tady tradice, byla by to škoda,“ nepochybuje Žákovský.

„Může nastat, že někdo zavře. Já to ale zvládám, jsem na to sám a nemám na práci pro dalšího,“ přiblížil Mareš. V případě, že onemocní, má však potíž.

Situace je všude podobná. Páleničáři se musejí stále více spoléhat jenom na sebe. A podle nich v tom peníze zase tak velkou roli nehrají. V Kunovicích si člověk vydělá 1 300 korun za sto litrů vypálené slivovice, což podle Šáchy může za provozu celého zařízení trvat zhruba půl dne. Na normální zaměstnání je to málo, stačí to spíše jako přivýdělek.

„Kdyby se přidalo více peněz, možná by to mělo nějaký vliv, ale nikdo se na peníze neptá. Lidé to prostě nechtějí dělat,“ upozornil Chalupa.