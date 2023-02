Košt, básně i divadlo. Na fakultě vybírají nejlepší slivovici šachovým systémem

„Jeden ze zakladatelů koštu Antonín Blaha byl vášnivý a úspěšný šachista a myšlenku obvyklého rozpisu utkání v šachových turnajích převedl na tuto akci,“ naznačil Martin Kudláček z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Objektivní svépomocný akademický košt slivovice založili dnes už nežijící pedagogové fakulty Antonín Blaha a Petr Hlaváček. Pořádá ho recesní spolek Námořnická unie ve spolupráci se Společností pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna, které vznikly na půdě fakulty.

Právě tam, v laboratorním centru, se také ve čtvrtek jubilejní košt konal. „Kde jinde než na naší fakultě, která se zabývá i potravinářstvím, tedy také destilací, hodnotit tento nápoj,“ prohlásil děkan fakulty Roman Čermák.

V soutěži se sešlo 64 vzorků slivovice vypálené nejčastěji z trnky, objevila se i mirabelka, durancie nebo vzácná planá trnka. Plody vyrostly v okolí Zlína, ale také ve Bzenci, Nedašově, Jasenné, Vizovicích, Francově Lhotě nebo Záhorovicích.

Prvenství vybojovala slivovice ředitele Ústavu technologie potravin Zdeňk Poláška. Druhé místo patřilo Milanovi Mikuličovi a o třetí se rozdělila dvojice Zdeňka Bergaminová a Pavel Bartošek.

Pro tak velký počet vzorků je právě zvolený systém hodnocení ideální. Jednak šetří čas, jednak zdraví degustátorů. „Není možné, aby každý hodnotitel ochutnal každý vzorek. To by asi normální smrtelník se zdravými játry nedal,“ poukázal Kudláček. „V našem případě to vychází většinou tak, že jeden člověk během šesti kol ochutná dvanáct vzorků.“

Pořadatelé vzdali čest už nežijícím pedagogům fakulty, kteří akci před 25. lety zakládali, Antonínu Blahovi a Petru Hlaváčkovi (2023)

Hodnotitelem se u akademického koštu stává každý, kdo přinese půl litru slivovice, případně se počet doplní dalšími zájemci. V každém kole koštují vždy dva hodnotitelé společně dva vzorky. Mezi ně musí rozdělit jeden bod, a to tak, že horšímu přidělí nula bodů, lepšímu jeden, případně oběma po půl bodu. Na výsledku se musí dvojice shodnout. Pomalu se začíná třídit „zrno od plev“.

V dalších kolech se pořadatelé snaží seskupit vzorky tak, že mezi sebou soutěží podobně hodnocené slivovice. Postupně vykrystalizují vzorky nejlepší a nejhorší. Zhruba za šest kol je hotovo.

Samotné ochutnávání a vyhodnocování je přitom subjektivní. „Nicméně, když se dva musejí shodnout, tak se navzájem usměrňují,“ upozornil Kudláček. „Každý máme jiné preference, někdo má rád durancie, někdo dává přednost meruňce. To může zkreslit hodnocení v klasickém bodovacím systému. U nás se to nestane.“

Pořadatelé navíc dvojice degustátorů mění, lidé se seznamují a košt se stává společenskou událostí. Tomu přispívá i doprovodný program, ve kterém nechyběla přednáška o civilizačním vlivu slivovice, básnické pásmo nebo divadlo. Mezi hodnotiteli byli významní degustátoři, akademici ze zlínské univerzity i vysokých škol z Brna, Pardubic, Prahy nebo Ústí nad Labem.