Chci přesvědčit ty, kteří mě nevolili, že to tak špatně nedopadlo, řekl Pellegrini

Vítěz slovenské prezidentské volby Peter Pellegrini si zadal jako jeden z úkolů to, že bude přesvědčovat voliče, kteří mu hlas nedali, že „to tak špatně nedopadlo“. Budoucí hlava státu to řekla ve slovenské televizi TA3. Pokud slovenská vláda bude dělat všechno pro to, aby se lidem dobře žilo, „tak prezident vládě musí pomoci“, dodal Pellegrini.