Pellegrini mluvil o svém stometrovém bytě jako o „maličkém“, popudil Slováky

Pellegrini se tak trochu chytil do pasti, kterou na něj nastražil dnes už opoziční politik, expremiér Igor Matovič. Ten na Facebooku zveřejnil video u vilky poslance strany Hlas-SD Petera Náhlika v Bratislavě s tím, že ji jeho stranický šéf Pellegrini často využívá a že si ji byl v minulosti „obhlédnout“ v roli zájemce o koupi. Když se pak v prezidentské předvolební debatě dostalo na téma majetku, předseda parlamentu potvrdil, že tam občas pobývá.

„A pokud jde o ten dům, který pan poslanec vlastní, mám možnost ho někdy v případě potřeby využít. Je to celkem praktické vzhledem k tomu, že strávit se psem čas na zahradě je někdy fajn a když tu jsou rodiče, o které se se sestrou na střídačku staráme, je lepší jít do takovéhoto prostoru, než se tlačit v tom malém osmaosmdesátimetrovém bytě,“ vyprávěl. V tu chvíli mu do řeči skočil jeho volební rival, diplomat Ivan Korčok.

Dušan Mikušovič @mikusovic Niet lepšej cesty ukázať blízkosť k ľuďom práce, ako svoj takmer 90-metrový byt nazvať “maličkým”. oblíbit odpovědět

Zeptal se, zda oním bytem myslí apartmá v luxusním komplexu Zuckermandel, jehož vlastnictví Pellegrini vysvětloval už před šesti lety, když se stal premiérem. I s terasou má byt 108 metrů čtverečních a politika stál 410 tisíc eur (podle tehdejšího přepočtu 10,4 milionu korun). „Ano, ten maličký třípokojový byt,“ odpověděl Pellegrini, aniž zřejmě tušil, jaké reakce tím vyvolá. Už Korčok mu na to ironicky řekl, že toto je stejně jako létání soukromým letadlem do regionů jen dalším projevem „lidového prezidenta“.

Právě tak se totiž jeho sok prezentuje v kampani – jako politik, který v případě výhry bude prezidentem občanů a ne „elit, neziskovek a kavárny“. Pellegrini se bránil s tím, že bude hypotéku na tento byt ještě léta splácet, nicméně na sítích už si jeho výrok žije vlastním životem.

Gabriel Bogdányi @GBogdanyi @gl_sk Neveril som vlastnym usiam: nechce sa tlacit, ked za nim pridu rodicia, v malom 88 ci 98-metrovom bytiku... Kokso, kolko rodin v SVK ma takyto "bytik"? Kym decka neodisli na studia, boli sme styria v pohode v cca 80 m2. A chudacik Pelle sa tlaci sam v 90 m2... Echt socdemák!🙈 oblíbit odpovědět

„Sociální demokrat Peter Pellegrini v prezidentské debatě na Markíze prohlásil, že se necítí dostatečně komfortně sám s pejskem ve svém ‚malém bytečku‘ s rozlohou 88 metrů čtverečních, proto radši tráví čas ve vile poslance Hlasu Náhlika. S manželkou jsme se nad tímto výrokem pousmáli. Žijeme v šesti lidech v bytě v Dúbravce s rozlohou 80 metrů čtverečních. Jsme spokojení,“ napsal například expremiér Eduard Heger.

„Je však zarážející, jak se člověk, který na cesty po Slovensku využívá soukromé letadlo a bydlí v jedné z nejlukrativnějších částí Bratislavy, snaží Slovensku namluvit, že rozumí běžným problémům běžných lidí,“ dodal předseda mimoparlamentní strany Demokrati.

lgsk @gl_sk pelle sa nechce tlačiť v maličkom 98m2 byte v zuckermandeli so psom, tak občas využíva prázdnu Nahlikovu vilu vo Vrakuni a je to úplne normálne :) https://t.co/jaK9vMS7z2 oblíbit odpovědět

S domem poslance Náhlika v bratislavské části Vrakuňa je ještě jeden problém. Podle slovenských médií jej neuvádí ve svém majetkovém přiznání, přestože je to jeho povinnost. Jak Matovič později popsal, během jeho natáčení na něj „vyběhla“ sousedka z domu odnaproti a vynadala mu, že se o Pellegriniho dům nemá starat. Podle předsedy hnutí Slovensko (dříve OLaNO) je to jen důkaz, že dům, který prý není trvale obydlený, ve skutečnosti patří Pellegrinimu a na Náhlika je jen „napsaný“.

Poslancovo jméno se přetřásá i proto, že právě on Pellegrinimu nejméně jednou během této předvolební kampaně poskytl soukromé letadlo. Prezidentský kandidát však odmítl, že by si ho půjčil. I v debatě řekl, že cesta stála 1 600 eur a že ji řádně uhradí.