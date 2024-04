Budu v krajích, omluvil se Pellegrini z duelu. Přitom ho vyfotili v Bratislavě

„Prosím, nenechte se zmást, i když Rádio Expres stále avizuje upoutávku na dnešní prezidentský duel, já jsem včas a dopředu oznámil, že se rozhovoru nezúčastním, protože budu s vámi v regionu. A na společný duel s protikandidátem se můžete těšit už dnes večer ve 20:30 na TV Markíza,“ napsal Pellegrini.

Podle Denníku N schválila slovenská Rada pro mediální služby formát předvolebního duelu už před více než měsícem. A moderátor relace Braňo Zavodský doplnil, že po schválení už není možné do projektu zasahovat, protože by šlo o porušení zákona. Zda Pellegrini přijde, podle něj až do víkendu nebylo jasné. „Bylo to na úrovni ‚možná přijdeme, možná nepřijdeme‘,“ řekl Zavodský.

Neparlamentní politická strana Demokrati navíc tvrdí, že Pellegrini lhal, když svou neúčast vysvětloval odjezdem za voliči v regionech. V době debaty prý byl stále v Bratislavě, což strana dokládá videem pořízeným v tamní Miletičově ulici. Také novináři deníku Sme ho v ulici, kde má údajně kancelář Pellegriniho sestra, vyfotili v době, kdy měl debatovat o čtyři kilometry dál.

Přesněji ho zachytili u auta asi pět minut poté, co debata v Expresu skončila. „Když politici hovoří o ‚regionech‘, obvykle tím myslí oblasti Slovenska mimo hlavní město,“ dodává Sme.

Juraj Šeliga Lož má krátke nohy Vraj regióny a preto nemohol ísť Peter Pellegrini do diskusie s Ivan Korčok dnes do rádia Expres. A miesto toho ho natočili na Miletičovej v čase diskusie na Exprese … Pozrite si sami video ako dôkaz 0 0

Kampaň před rozhodujícím kolem prezidentských voleb vyvrcholí ve středu, na kdy televizní duel Korčoka s Pellegrinim naplánovala veřejnoprávní RTVS.

Pellegrini už před prvním kolem prezidentských voleb, které vyhrál Korčok s nečekaně vyšším náskokem právě před šéfem strany Hlas-SD, odmítl několik duelů se svým rivalem. Minulý týden se oba finalisté voleb hlavy státu setkali v rozhlasové debatě veřejnoprávní stanice RTVS, ve které se vůči sobě vzájemně silně vymezovali.

Korčok v relaci Rádia Expres kromě jiného zopakoval, že mu jde o rovnováhu moci, aby všechny přední politické funkce v zemi neměla jedna vládní garnitura. Voliči by měli podle něj posoudit, který z prezidentských kandidátů je schopen zajistit nadstranickost.

Za hrubé fauly kariérní diplomat Korčok označil tvrzení svých kritiků, že je kandidátem války. Pellegrini, který před prvním kolem prezidentských voleb stavěl kampaň na hesle o nastolení klidu v zemi, nyní v kampani tvrdí, že nikdy nedovolí, „abychom byli zataženi do otevřeného válečného konfliktu“.

Ještě dopoledne Korčok avizoval, že se s Pellegrinim setká v Rádiu Expres. Nakonec však s moderátorem Braněm Zavodským debatoval sám:

ivankorcok Dnes si ma môžete vypočuť u Braňa Závodského na @radioexpres o 12:00. oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Prosím, situace je vážná, proto určitě přijďte volit a vyberte prezidenta klidu a míru,“ uvedl Pellegrini. V minulosti přitom sám upozornil, že kompetence ohledně vyslání slovenských vojáků do zahraničí má vláda a parlament, nikoliv hlava státu. Korčok, který se o prezidentský úřad uchází jako občanský kandidát s podporou některých opozičních stran, opět odmítl případné nasazení slovenských vojáků na Ukrajině bránící se vojenské invazi Ruska.

Březnové první kolo prezidentských voleb na Slovensku vyhrál Korčok se ziskem 42,51 procenta hlasů a s náskokem téměř 124 tisíc hlasů před Pellegrinim. Toho podpořilo 37,02 procenta voličů. Druhé kolo podle analytiků ovlivní mimo jiné postoj voličů exministra spravedlnosti Štefana Harabina, který v prvním kole dostal 11,73 procenta hlasů a svým voličům zatím nedoporučil žádného z finalistů.

Harabin, který má proruské názory, se vyslovil pro zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu také od soukromých firem či pro vystoupení Slovenska z NATO. Pellegrini se minulý týden v rozhlasové debatě snažil oslovit voliče Harabina, z nichž by se podle dřívějších sondáží výrazná většina přiklonila právě na stranu předsedy parlamentu.

Sám Pellegrini v minulosti odmítal zpochybňování členství Slovenska v EU a v NATO. Nynější slovenská vláda, jejíž součástí je také Pellegriniho strana Hlas, zastavila po svém nástupu do úřadu vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob.

Druhé kolo voleb se koná v sobotu od sedmi ráno, volební místnosti se uzavřou v deset hodin večer. O vítězi a dalším slovenském prezidentovi by mělo být jasno kolem půlnoci. Současná hlava státu Zuzana Čaputová se o znovuzvolení neucházela, její pětiletý mandát skončí v polovině června.